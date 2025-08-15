Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin pe un covor roșu, la baza aeriană Elmendorf din statul Alaska. Cei doi lideri erau flancați de patru avioane de luptă F-22 „stealth”.

Când cei doi lideri s-au deplasat pe covorul roșu, deasupra lor s-a desfășurat o paradă aeriană, la joasă înălțime: un bombardier strategic B-2, flancat de patru aeronave de luptă F-35 de generația a cincea.

Aeronava „stealth” este una dintre cele șapte bombardiere strategice care au bombardat siturile nucleare din Iran, în operațiunea militară „Midnight Hammer” desfășurată pe 22 iunie 2025.

Sursa Foto: Profimedia

