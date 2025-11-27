Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta

Un Golden Retreiver și-a salvat stăpânul de la moarte. Iată cum s-a întâmplat totul.

Polly nu a fost singură în actul eroic pe care l-a făcut pentru stăpânul său, Adam, în vârstă de 37 de ani, ci a fost ”ajutată” de Hannah, soția lui Adam.

Câinele care și-a salvat stăpânul de la moarte

Hannah a acționat prompt la semnalele lui Polly. Cățelul a început să latre imediat când a simțit că ceva este în neregulă cu stăpânul său. Hannah, Adam și Polly se aflau în casa lor din Irlanda, în martie 2024. Hannah a fost alertată de lătratul lui Polly, dându-și astfel seama că Adam este în pericol.

„Ne-am culcat într-o noapte de luni, ca de obicei”, a relatat Hannah într-un videoclip pentru organizația de cercetare cardiovasculară. „Dar undeva între miezul nopții – ora 1 dimineața, lucrurile au luat o întorsătură bruscă.”

Lătratul lui Polly a fost cea care a trezit-o pe tânără: „m-a avertizat că Adam nu era bine, și mi-am dat seama că nu mai respira”. Prima dată aceasta a crezut că Adam nu mai poate respira pentru că s-a înecat, însă și-a dat rapid seama că era vorba despre un atac de cord.

A sunat imediat la numărul de urgență, iar un paramedic a ghidat-o pentru a face pașii necesari salvării lui Adam, inclusiv cum să facă o resuscitare cardiopulmonară, până la sosirea ambulanței. Echipa a sosit în șapte minute, și l-a transportat pe Adam la spital cât mai repede posibil.

Adam, pe care BHF l-a descris ca un „alergător sănătos și în formă”, s-a trezit în spital după șase zile. De atunci, el și-a revenit complet, conform fundației.

„Câteva minute în plus ar fi fost o poveste foarte diferită”, a menționat Hannah Cooke.

„În cazul unui stop cardiac, ceea ce am învățat de atunci, se întâmplă în doar câteva secunde, și Polly mi-a oferit acele secunde”, a declarat stăpâna lui Polly.

