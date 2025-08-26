Prima pagină » Știri externe » Un cunoscut brand de echipamente sportive ar putea fi scos la VÂNZARE. Valoarea de piață a mărcii s-a redus la jumătate în ultimul an

26 aug. 2025, 08:25
Familia Pinault analizează mai multe opţiuni pentru producătorul german de echipamente sportive Puma, inclusiv o vânzare, după ce valoarea de piaţă a scăzut la jumătate în ultimul an.

Potrivit Bloomberg, grupul francez evaluează potenţiali cumpărători. Deși nu au dezvăluit numele potențialilor clienți, fonduri suverane de investiţii din Orientul Mijlociu și SUA ar fi interesate de o preluare a mărcii.

Familia Pinault controlează 29,3% din acţiunile Puma, prin intermediul Artemis SAS, care este şi acţionarul principal de la grupul de produse de lux Kering SA.

În ultimele 12 luni, preţul acţiunilor Puma s-a redus cu 50%, afectat de cererea slabă pentru produsele sale şi îngrijorările cu privire la impactul tarifelor vamale americane. În prezent, Puma are o valoare de piaţă de aproximativ 2,6 miliarde de euro.

