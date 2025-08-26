Un cunoscut brand de echipamente sportive ar putea fi scos la VÂNZARE. Valoarea de piață a mărcii s-a redus la jumătate în ultimul an

Familia Pinault analizează mai multe opţiuni pentru producătorul german de echipamente sportive Puma, inclusiv o vânzare, după ce valoarea de piaţă a scăzut la jumătate în ultimul an.

Potrivit Bloomberg, grupul francez evaluează potenţiali cumpărători. Deși nu au dezvăluit numele potențialilor clienți, fonduri suverane de investiţii din Orientul Mijlociu și SUA ar fi interesate de o preluare a mărcii.

Familia Pinault controlează 29,3% din acţiunile Puma, prin intermediul Artemis SAS, care este şi acţionarul principal de la grupul de produse de lux Kering SA.

În ultimele 12 luni, preţul acţiunilor Puma s-a redus cu 50%, afectat de cererea slabă pentru produsele sale şi îngrijorările cu privire la impactul tarifelor vamale americane. În prezent, Puma are o valoare de piaţă de aproximativ 2,6 miliarde de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Finanțări de la stat pentru Dacia și Draxlmaier Romania în valoare totală de 171 milioane de lei

DINAMO, în haine noi! „Câinii” și-au prezentat echipamentul pentru noul sezon: „O nouă eră începe acum!”