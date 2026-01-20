Fondul de pensii din Danemarca, AkademikerPension, intenționează să vândă toate deținerile sale în titluri de la Trezoreria Statelor Unite până la sfârșitul lunii ianuarie, invocând riscurile de credit asociate cu declarațiile și politicile președintelui Donald Trump, arată Bloomberg.

„SUA nu are, practic, un istoric de credit bun, iar pe termen lung, finanțele guvernului american nu sunt sustenabile”, a declarat marți pentru Bloomberg Anders Schelde, director de investiții la AkademikerPension.

Fondul de pensii din Danemarca gestionează aproximativ 25 miliarde de dolari pentru profesori

Fondul de pensii, care gestionează economii de aproximativ 25 miliarde de dolari pentru profesori și cadre universitare din Danemarca, deține în prezent aproximativ 100 de milioane de dolari în obligațiuni la Trezoreria SUA, conform ultimelor date de la sfârșitul anului 2025.

Danezii transmit un mesaj simbolic

Deși suma de 100 de milioane este mică în raport cu piața globală a Trezoreriei SUA, gestul este considerat un pas simbolic major și semnalează o reevaluare a statutului de „refugiu sigur” al obligațiunilor americane de către investitorii instituționali.

Schelde a explicat că gestionarea riscurilor și a lichidității a fost singurul motiv pentru menținerea pozițiilor în Trezorerie, dar s-a decis că se pot găsi alternative la acestea. Printre factorii care au dus la această decizie se numără și amenințările lui Trump cu privire la Groenlanda. Pe lângă acestea, sunt și îngrijorări suplimentare legate de disciplina fiscală și slăbiciunile dolarului american.

