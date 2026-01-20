Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut o conferință de presă maraton la Moscova, în care a analizat activitatea diplomatică a Rusiei din anul precedent și a precizat viziunea Rusiei asupra „noii ordini mondiale”. Serghei Lavrov a declarat că ordinea mondială bazată pe reguli a Occidentului s-a prăbușit și a fost înlocuită de „legea celui mai puternic”.

Serghei Lavrov, șeful politicii externe a Moscovei, a declarat că ordinea mondială bazată pe regulile impuse de Occident a „colapsat”, iar aceasta este înlocuită de cea ce el Lavrov numește „legea celui mai puternic”. Ministrul rus de externe a subliniat că, în acest ritm, sistemul internațional se îndreaptă inevitabil către multipolaritate.

Mai mult, Lavrov a susținut că NATO nu se mai ascunde și se pregătește serios de război împotriva Federației Ruse, citând declarațiile recente ale liderilor europeni precum Ursula von der Leyen sau Kaja Kallas.

„Dacă citești declarațiile lui Kallas, von der Leyen, Macron, Starmer, Rutte, ale tuturor… Ei se pregătesc serios pentru un război cu Rusia. Nu ascund acest fapt”, a spus Serghei Lavrov.

Serghei Lavrov a descris noua administrație de la Washington drept una plină de oameni cu politici pragmatice și a menționat că Rusia a primit deja propuneri, un draft de Cartă, din partea Statelor Unite pentru crearea unui nou „Consiliu de Pace”, care să înlocuiască actualul ONU. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că i-a trimis președintelui rus Vladimir Putin o invitație la Consiliul pentru Pace în Gaza, a relatat Reuters. Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al lui Trump, iar Moscova studiază această propunere.

„Rusia își va apăra consecvent interesele, fără a contesta drepturile legale ale nimănui, dar nici nu va permite ca drepturile sale legale să fie luate cu ușurință”, a declarat Lavrov. Acesta a subliniat că politica externă a Rusiei, consacrată în Conceptul de Politică Externă, aprobat de Vladimir Putin în martie 2023, „presupune protejarea fermă a intereselor vitale ale țării și poporului nostru și crearea unor condiții externe favorabile pentru dezvoltarea durabilă în interiorul Rusiei”.

