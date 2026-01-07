Prima pagină » Știri externe » Un judecător din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis după ce o mașină care se afla în afara drumului s-a izbit de motocicleta sa

Olga Borșcevschi
07 ian. 2026, 13:35, Știri externe
Un judecător israelian de rang înalt, implicat în cazul de corupție al premierului Benjamin Netanyahu, a fost ucis după ce un vehicul care circula în afara drumului a intrat pe o autostradă principală și a intrat în motocicleta sa, relatează Daily Mail.

Benny Sagi, președintele Tribunalului Districtual Beersheba, a murit la fața locului în urma coliziunii de pe Ruta 6, în sudul Israelului.

Echipele de intervenție au descris incidentul drept „șocant”, paramedicii precizând că judecătorul a suferit răni fatale și nu a dat semne de viață la sosirea lor.

Potrivit concluziilor preliminare ale poliției, un vehicul care se deplasa pe banda de rezervă a intrat brusc pe autostradă și a intrat în coliziune cu motocicleta lui Sagi.

Circumstanțele neobișnuite în care mașina a intrat pe carosabil au determinat deschiderea unei anchete complexe. 

Anchetatorii accidentelor rutiere de la secția de poliție Kiryat Malachi încearcă să stabilească dacă au fost implicate neglijența, o defecțiuni mecanice sau alți factori.

Benny Sagi a murit la fața locului în urma coliziunii de pe Ruta 6, în sudul Israelului. Foto: dailymail.co.uk

Judecătorul Sagi fusese numit președinte interimar al Tribunalului Districtual Beersheba în iunie 2024, înainte de a prelua permanent funcția în aprilie anul trecut.

A fost considerat o figură proeminentă în sistemul judiciar israelian și a fost respectat pentru expertiza sa juridică și abilitățile de lider.

Vestea morții sale subite a șocat întraga clasă juridică și politică din Israel.

Președintele Isaac Herzog a declarat că a fost „șocat și îndurerat” de pierdere, descriindu-l pe Sagi ca fiind un jurist strălucit, cunoscut pentru integritate și profesionalism.

Magistratul a lăsat în urmă o soție, o fiică și doi fii.

