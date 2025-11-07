Un jurnalist a fost concediat după ce a pus o anumită întrebare despre Israel

Compania de știri Nova a concediat un reporter italian după ce a adresat unui oficial european, în conferința de presă, o anumită întrebare despre Israel.

„Dacă Rusia trebuie să plătească pentru reconstrucția Ucrainei, va trebui și Israelul să plătească pentru Gaza?”

Aceasta a fost întrebarea pe care jurnalistul a adresat-o purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho.

Jurnalist concediat după ce a adresat o întrebare despre Israel

Răspunsul a fost unul vag, iar videoclipul cu schimbul de replici a fost postat pe rețelele sociale și a stârnit numeroase controverse. Aproximativ zece zile mai târziu, jurnalistul a fost concediat.

Agenția pentru care lucra Nunziati a răspuns: „Întrebarea era complet nepotrivită și eronată” și a cauzat „rușine agenției”.

„După cererea mea, am primit telefoane de la superiorii mei. Tonul era destul de tensionat. Apoi a venit scrisoarea prin care se punea capăt relației noastre de muncă”, a relatat jurnalistul.

Cum a justificat agenția de presă concedierea

Agenția de presă a venit cu o replică în care a spus: „problema este că Rusia – membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și, ca atare, unul dintre cei cinci garanți ai ordinii mondiale – a invadat Ucraina, o țară suverană, fără provocare. Israelul, pe de altă parte, a suferit o agresiune armată. Prin urmare, nu este surprinzător că purtătorul de cuvânt nu a răspuns la întrebare, deoarece aceasta era complet inadecvată și eronată. Diferența dintre pozițiile Rusiei și Israelului a fost explicată de mai multe ori colaboratorului, care, însă, nu a înțeles diferența substanțială și formală dintre situații și a insistat că întrebarea era corectă, demonstrând astfel ignoranța sa în ceea ce privește principiile fundamentale ale dreptului internațional.

Mai grav încă, videoclipul cu întrebarea sa a fost repostat și distribuit de canalele Telegram naționaliste rusești și de mass-media legate de islamul politic cu o agendă anti-europeană, provocând jenă agenției, care este o sursă primară foarte atentă la independența sa și la obiectivitatea informațiilor pe care le difuzează. Este clar că relația de încredere cu colaboratorul a luat sfârșit în acest context.”

Au apărut și critici la adresa instituției de presă

Federațiile Internaționale și Europene ale Jurnaliștilor (IFJ-EFJ) condamnă concedierea jurnalistului și critică agenția de știri Agenzia Nova pentru că l-a cenzurat pe reporter, împiedicându-l să își desfășoare liber activitatea.

Recomandările autorului: