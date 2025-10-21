Prima pagină » Știri externe » Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării

Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării

21 oct. 2025, 09:45, Știri externe
Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi,

Sanae Takaichi a făcut istorie – ea a devenit prima femeie prim-ministru din Japonia, după ce a obținut majoritatea voturilor atât din Camera Inferioară, cât și din cea superioară a Parlamentului.

Takaichi, din Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, a obținut 237 de voturi în Camera Inferioară și 125 de voturi în Camera Superioară – o majoritate simplă în ambele Camere, notează BBC.

Al patrulea prim-ministru al Japoniei în cinci ani

Takaichi, cunoscută și sub numele de „Doamna de fier” a Japoniei, este protejata fostului prim-ministru Shinzo Abe și este cunoscută pentru conservatorismul ei ferm.

Takaichi a fost aleasă lider al Partidului Liberal Democrat (care, în ciuda numelui, este conservator) la începutul lunii octombrie, învingând candidații mai moderați.

Acesta a sugerat o întoarcere spre dreapta pentru PLD, care a suferit pierderi zdrobitoare în ultimele două alegeri parlamentare, după ce alegătorii nemulțumiți s-au reorientat spre noi partide de extremă-dreapta, notează CNN.

Aceasta este o zi istorică pentru reprezentarea femeilor în politica japoneze, care suferă schimbări lente în Japonia.

Victoria lui Takaichi – al patrulea prim-ministru al Japoniei în cinci ani – vine în timp ce Partidul Liberal Democrat se confruntă cu scandaluri politice și un nivel scăzut de încredere din partea electoratului.

Victoria ei este semnificativă, având în vedere situația egalității de gen din Japonia.

Japonia s-a clasat pe locul 118 din 148 de țări în cel mai recent raport al Forumului Economic Mondial. În mod traditional, pozițiile de conducere sunt dominate de bărbați și, în ciuda eforturilor sale, țara nu a reușit să sporească numărul de femei din Parlament și din lumea afacerilor.

Dar tinerele japoneze au declarat pentru reporterii BBC că nu sunt sigure că Takaichi, o conservatoare, le va promova drepturile.

„Dacă te uiți la convingerile ei politice, ea mai degrabă perpetuează sistemul patriarhal”, a spus una dintre ele.

Takacihi și-a dorit întotdeauna să fie „Doamna de Fier” a Japonia

O mare fană a primei femei prim-ministru din Marea Britanie, Margaret Thatcher, Sanae Takacihi și-a dorit întotdeauna să fie „Doamna de Fier” a țării sale.

Takaichi a fost mult timp o conservatoare convinsă – opunându-se căsătoriilor între persoane de același sex și ridicându-se împotriva legislației care ar permite cuplurilor căsătorite să aibă nume de familie separate, ceea ce ar împiedica multe femei să-și păstreze numele de fată.

De asemenea, ea are o poziție dură în ceea ce privește imigrația. Ea a spus că va „lua măsuri împotriva vizitatorilor și imigranților care încalcă regulile,” care au venit în Japonia în număr record.

Acum că Parlamentul a ales prim-ministrul, va fi anunțat un nou Cabinet. Membrii Cabinetului se vor îndrepta apoi spre Palatul Imperial pentru o ceremonie de atestare și vor ține prima lor ședință de cabinet.

Trump a lăudat „marea înțelepciune și putere” a lui Takaichi

La începutul acestei luni, președintele SUA Donald Trump a felicitat-o pe Takaichi pentru că a câștigat cursa pentru conducerea partidului său, LDP, numind victoria ei „o veste extraordinară”.

El a descris-o ca fiind o „persoană foarte respectată, de mare înțelepciune și putere” – și i-a lăudat rolul de prim-ministru al Japoniei – deși ea nu fusese încă confirmată în această funcție.

Ca răspuns, Takaichi a postat că este „foarte mulțumită” de mesajul liderului american, spunând că „speră să lucreze împreună pentru a face alianța noastră și mai puternică și mai prosperă”.

Takaichi s-a poziționat până acum ca un partener de încredere pentru SUA – spunând la începutul acestei luni că intenționează să onoreze un acord de investiții cu Trump, în ciuda semnalelor anterioare – un semn că intenționează să mențină stabilitatea în relațiile bilaterale.

UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie

