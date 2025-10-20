UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie

Noi state ar putea adera la Uniunea Europeană fără drept de vot deplin, o mișcare care ar putea facilita extinderea Blocului comunitar în pofida opoziției unor lideri precum premierl Ungariei, Viktor Orbán.

Propunerea de modificare a regulilor de apartenență la UE se află într-un stadiu incipient și ar trebui aprobată de toate statele membre, potrivit a trei diplomați europeni și a unui oficial UE, citați de Politico. Ideea este că noii membri ar obține drepturi depline odată ce UE își va revizui modul de funcționare pentru a îngreuna dreptul de veto al politicilor de către statele individuale.

Aceasta este cea mai recentă încercare a guvernelor pro-extindere din UE de a da viață unui proces de lărgire care este blocat în prezent de Budapesta și de alte câteva capitale de teama că ar putea aduce o concurență nedorită pentru piețele locale sau ar putea compromite interesele de securitate.

Comisia Europeană, statele nordice și cele baltice, precum și țările din Europa Centrală, au fost în mod tradițional favorabile extinderii.

Ucraina și Republica Moldova ar putea beneficia de o astfel de măsură

O decizie în acest sens ar putea ajuta foarte mult Ucraina, în contextul în care Orban se opune în acest moment aderării țării la UE, dar și Republica Moldova, a cărei candidatură este în acest moment legată de cea a Kievului.

UE a făcut din extindere o prioritate strategică în contextul campaniei expansioniste a președintelui rus, Vladimir Putin, deși eforturile de a crește numărul de membri de la cei 27 actuali la până la 30 în următorul deceniu expun diviziunile interne ale Blocului comunitar.

„Viitorii membri ar trebui să fie obligați să renunțe la dreptul lor de veto până când reformele instituționale cheie, cum ar fi introducerea votului cu majoritate calificată în majoritatea domeniilor, vor fi implementate. Extinderea nu trebuie încetinită de blocarea reformelor de către statele membre individuale ale UE”, a declarat Anton Hofreiter, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german.

Inițiativa ar permite țărilor aflate în prezent pe calea aderării, cum ar fi Ucraina, Republica Moldova și Muntenegru, să se bucure de multe dintre beneficiile apartenenței la UE, dar fără drept de veto.

Sursa foto: Shutterstock