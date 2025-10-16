Prima pagină » Știri externe » Un nou incident provoacă îngrijorări cu privire la sănătatea venerabilului SENATOR american Mitch McConnell

16 oct. 2025, 21:34, Știri externe
Senatorul Mitch McConnell s-a împiedicat și a căzut la pământ într-unul din holurile Capitoliului joi după-amiază, în timp ce se îndrepta spre camera Senatului.

În vârstă de 83 de ani, senatorul republican Mitch McConnell s-a împiedicat și a căzut la pământ joi, în timp ce mergea, ajutat de un asistent, prin holurile din subsolul clădirii Russell a Senatului american.

McConnell era presat de un reporter cu întrebări dacă susține „răpirea de pe străzi a oamenilor obișnuiți, care lucrează”, de către agenții Biroului Vămilor și Imigrării (ICE).

Momentul s-a încheiat cu McConnell ajutat de asistent și de un membru al forțelor de poliție ale Capitoliului să se ridice, făcând cu mâna spre camere și părând nevătămat.

Un purtător de cuvânt al lui McConnell a declarat pentru presă că senatorul este „bine”.

Gerontocrația din politica americană, în centrul atenției în ultimii ani

Nu este prima dată când McConnell, unul dintre liderii Partidului Republican, este protagonistul unui moment care stârnește îngrijorare cu privire la starea sănătății sale.

El a suferit două căderi la începutul acestui an și a suferit un incident similar în decembrie, când a căzut în interiorul Capitoliului și a suferit răni minore.

În 2023, au fost cel puțin două momente când McConnell nu a putut să-și termine remarcile în timpul unor conferințe de presă obișnuite.

Cel puțin un alt moment a avut loc anul trecut – în timpul unei conferințe de presă, McConnell a “înghețat” în mijlocul propoziției. El a fost escortat departe de podium, dar după ceva timp, McConnell a revenit pe podium și a declarat că este bine.

În vârsta de 83 de ani, McConnell este pe locul trei în topul celor mai în vârstă senatori americani, după Chuck Grassley (Republican, Iowa, 91 de ani) și Bernie Sanders (independent, Vermont, 83 de ani).

Cel mai longeviv lider al Senatului din istoria SUA, McConnell a ales să renunțe la funcție în 2024 și în februarie acest an a anunțat că nu va mai candida în 2026, notează Axios.

Gerontocrația din politica americană a fost în centrul atenției în ultimii ani, alegătorii fiind îngrijorați de capacitatea aleșilor de a își exersa funcția.

Cei mai recenți doi președinți ai țării – fostul președinte Joe Biden și președintele Donald Trump – sunt cei mai în vârstă din istoria SUA.

Între timp, americanii au indicat că sunt în favoarea unor limite de vârstă pentru judecătorii Curții Supreme și pentru oficialii aleși.

Foto: Profimedia

