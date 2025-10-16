Statele Unite ar putea vinde Ucrainei rachete Tomahawk, dar nu o cantitate mare, afirmă Jim Townsend, un fost oficial din cadrul Pentagonului, în contextul în care Rusia analizează opțiunile de ripostă.

Donald Trump a evocat ideea vânzării de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, o manevră care ar putea consolida capacitățile de atac ale Kievului și ar putea modifica direcția războiului.

Președintele SUA urmează să discute opțiunile cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu ocazia întâlnirii pe care o vor avea vineri la Casa Albă.

“Rachetele Tomahawk sunt o armă incredibilă, foarte ofensivă. Și, sincer, Rusia nu are nevoie de un astfel de atac”, a declarat Trump.

Rachetele de croazieră Tomahawk au viteze subsonice, greutatea de până la 450 de kilograme și o rază de acțiune de 2.500 de kilometri. Sunt fabricate de compania americană RTX și costă circa 1,7 milioane de dolari bucata.

”Dacă vom livra rachete Tomahawk, nu vor fi foarte multe, de aceea Zelenski va trebui să fie foarte atent cum le utilizează”, afirmă Jim Townsend, fost asistent al secretarului american al Apărării.

Rusia avertizează Statele Unite

Președintele Vladimir Putin a avertizat imediat Washingtonul asupra consecințelor livrării rachetelor Tomahawk.

”Ar fi o nouă etapă a escaladării crizei, cu impact inclusiv asupra relațiilor Rusiei cu Statele Unite”, a avertizat liderul de la Kremlin.

Aleksei Juravlev, membru al Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, a notat că utilizarea rachetelor Tomahawk va necesita prezența specialiștilor americani în Ucraina, avertizând că armata rusă poate riposta inclusiv prin atacuri asupra Statelor Unite.

”Se știe că în cazul transferului rachetelor Tomahawk către aliații NATO Statele Unite mențin permanent controlul asupra acestor sisteme. În cazul Ucrainei, acest lucru ar însemna implicarea directă a SUA în atacuri asupra Rusiei. Și își vor asuma toate consecințele, inclusiv riposte asupra orașelor americane. Credeți-mă, avem capabilități pentru acest lucru”, a subliniat Aleksei Juravlev.

