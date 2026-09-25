Papa Leon al XIV-lea a ajuns vineri în Franța, pentru o vizită de patru zile în care va merge la Paris, Lourdes și Metz. Suveranul Pontif a fost întâmpinat la aeroportul Orly din Paris de președintele Emmanuel Macron și de soția acestuia, Brigitte Macron. Copii au cântat pentru acesta și i-au cerut autografe, în timp ce pe traseul său prin capitala franceză mai mulți oameni au ieșit să îl vadă.

Papa Leon al XIV-lea va avea întâlniri cu președintele Emmanuel Macron și cu autoritățile franceze, va vorbi la UNESCO despre inteligența artificială și va participa la evenimente religioase la Notre-Dame, pe Stade de France și la sanctuarul de la Lourdes. Vizita va include și o întâlnire privată cu victime ale abuzurilor sexuale comise în cadrul Bisericii Catolice.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Vizita din Franța este programată între 25 și 28 septembrie și este prima vizită oficială a unui papă în această țară după cea efectuată de Benedict al XVI-lea în 2008.

Sursă video: X / @implmaterial

Primele discursuri, la Palatul Élysée și UNESCO

După ceremonia de primire, Papa Leon al XIV-lea merge la Palatul Élysée, unde este primit de Emmanuel Macron. Aici va susține primul său discurs în Franța, în fața autorităților, reprezentanților societății civile și corpului diplomatic.

Următorul moment important al zilei va fi vizita la sediul UNESCO din Paris. Papa este programat să vorbească despre inteligența artificială, unul dintre subiectele asupra cărora și-a concentrat o parte importantă a pontificatului.

Leon al XIV-lea a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale și a cerut reguli internaționale pentru această tehnologie. Vaticanul a anunțat că discursul de la UNESCO va fi susținut parțial în franceză și parțial în engleză.

Papa merge la Notre-Dame și apoi pe Stade de France

După vizita la UNESCO, Papa Leon al XIV-lea va merge la catedrala Notre-Dame din Paris, unde va prezida rugăciunea Vesperelor alături de episcopi, preoți, diaconi și persoane consacrate. Catedrala a fost redeschisă după incendiul devastator din 2019, care a distrus o mare parte din acoperiș și turla edificiului.

Seara, Papa va merge pe Stade de France, unde va participa la o veghe de rugăciune alături de tineri. Potrivit programului oficial, evenimentul este programat pentru 21:00, 22:00 ora României.

Sâmbătă: o Liturghie la care sunt așteptați 500.000 de oameni

Sâmbătă, 26 septembrie, programul începe la Maison Bakhita, un centru al Diecezei Parisului destinat migranților. Papa va merge apoi la Institutul Catolic din Paris, unde se va întâlni cu membri ai adunării sinodale provinciale, catehumeni și persoane care au primit recent botezul.

Momentul central al zilei va fi Liturghia celebrată în zona Place de la Concorde și Champs-Élysées. Dieceza Parisului estimează că aproximativ 500.000 de credincioși ar putea participa.

După-amiază, Papa va pleca spre Lourdes. Odată ajuns la sanctuar, în jurul orei 19:40 (20:40 ora României), va merge la grota Massabielle pentru un moment de rugăciune.

Duminică, la Lourdes: Liturghie și întâlnire cu victime ale abuzurilor

Duminică, 27 septembrie, Papa Leon al XIV-lea se va întâlni dimineața cu episcopii francezi, iar la 11:00 (12:00 ora României) va celebra Liturghia pe esplanada sanctuarului din Lourdes. La finalul slujbei, va conduce rugăciunea Angelus.

În aceeași zi, Papa se va întâlni cu voluntarii și bolnavii aflați la Lourdes, iar seara va participa la rugăciunea Rozariului și la procesiunea cu lumânări.

Unul dintre cele mai sensibile momente ale vizitei va fi întâlnirea privată cu victime ale abuzurilor sexuale comise în cadrul Bisericii Catolice. Vaticanul a confirmat că Papa se va întâlni cu mai multe persoane care au fost victime ale abuzurilor, iar Reuters relatează că este vorba despre șapte victime franceze.

Vizita are loc după publicarea, în 2021, a unui raport independent care a estimat că aproximativ 330.000 de copii au fost abuzați în Franța, în decurs de șapte decenii, de membri ai clerului sau de persoane implicate în instituțiile Bisericii Catolice.

Ultima zi, la Metz: mesaj despre viitorul Europei

Luni, 28 septembrie, Papa va ajunge la Metz, în estul Franței, aproape de granița cu Germania. Acolo va participa la o întâlnire interreligioasă și la o dezbatere intitulată „La rădăcinile Europei, pentru pace și unitate”.

Leon al XIV-lea va susține câte un discurs la cele două evenimente. Discursul despre rădăcinile Europei va fi ținut în limba engleză.

Vizita se va încheia cu o Liturghie în Catedrala Saint-Étienne din Metz, programată la 16:00 (17:00 ora României). Papa este așteptat să plece din Franța în jurul orei 19:00 (20:00 ora României), cu destinația Roma.

Un mesaj despre pace

La bordul avionului care l-a dus la Paris, Papa Leon al XIV-lea a spus că merge în Franța pentru a transmite un mesaj de pace, despre care a afirmat că este „deosebit de important” într-o perioadă marcată de războaie și conflicte.