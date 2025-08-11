Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil

Președintele american Donald Trump a crescut taxele vamale pentru produsele importate din Uniunea Europeană. Cu toate că a ajuns la o înțelegere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca tarifele să nu depășească 15%, tarifele vor avea efecte semnificative asupra marilor economii europene.

Un politician francez, Bertrand Pancher, membru al Partidului Radical de centru stânga, a anunțat că va lansa o aplicație peste câteva săptămâni. Politicianul se declară „profund șocat și indignat de umilința publică provocată” președintei Comisiei Europene.

Cum se va numi aplicația și cum vor fi boicotate produsele „Made in USA”

Aplicația se va numi „No, merci!” (română:„Nu, mulțumesc!”), scrie Le Figaro. Politicianul radical susține că scopul aplicației va fi facilitatea boicotării produselor americane în supermarketuri. Clientul va scana fiecare produs cu ajutorul telefonului mobil din fiecare supermarket din Franța. Dacă aplicația îi va arăta o bulină roșie, înseamnă că produsul este fabricat în Statele Unite ale Americii.

Dacă provine din alte regiuni, bulina va avea culoarea verde. Astfel, Bertrand Pancher speră că prin această măsură radicală, oamenii de afaceri americani vor fi determinați să-l preseze pe președintele Trump să-și schimbe politicile comerciale față de țările membre UE.

Ce produse americane vor fi scutite

Aplicația va fi gratuită pentru toți cumpărătorii din Franța și ar putea fi extinsă și la produsele fabricate și importate din China. Vor fi boicotate doar produsele fabricate în Statele Unite ale Americii, nu și cele americane care sunt fabricate în Franța și generează locuri de muncă pentru francezi.

Produsele precum băuturile Coca-Cola și Pepsi, detergenții Ariel și bomboanele M&M nu vor fi boicotate, deoarece companiile americane au fabrici construite pe teritoriul Franței.

În timp ce este preocupat pentru reducerea taxelor și a datoriei naționale a Statelor Unite, care a ajuns la 36 trilioane de dolari, președintele Donald Trump își extinde revoluția mișcării „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou) prin revenirea la rețeta originală a băuturii răcoritoare Coca-Cola și complimentarea unei reclame controversate la blugii companiei retail American Eagle.

Sursa Foto: Envato/Shutterstock

Autorul recomandă: Trump își extinde revoluția „MAGA” prin blugii americani și Coca-Cola, în timp ce aplică tarife crescute asupra produselor de import