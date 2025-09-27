Un polonez a scris istorie. A urcat Everestul și l-a coborât pe schiuri fără suport de oxigen. Povestea incredibilă a unui efort SUPRAOMENESC

Un tânăr polonez a devenit prima persoană din istorie care a ajuns pe vârful Muntelui Everest fără suport de oxigen și apoi a coborât pe schiuri până la tabăra de bază.

Ascensiunea a fost a treia încercare a lui Andrzej Bargiel de a urca pe Everest – cel mai înalt munte de pe pământ, cu o înălțime de 8.849 de metri – după ce condițiile periculoase îl forțaseră să abandoneze încercările anterioare din 2019 și 2022, conform The Guardian.

Pentru majoritatea alpiniștilor, pur și simplu să supraviețuiască pe Everest fără butelii de oxigen este văzut ca o realizare unică în viață.

Peste 6.000 de oameni au ajuns pe vârful muntelui, dar doar aproximativ 200 au făcut-o fără oxigen suplimentar – mai puțin de 3% din toate ascensiunile reușite.

Câțiva oameni au schiat la coborâre, dar niciodată un parcurs continuu fără oxigen suplimentar.

Oamenii de știință credeau cândva că supraviețuirea la acea înălțime fără butelii de oxigen este imposibilă.

Medicul expediției s-a declarat uimit:

„Dacă te uiți la fiziologia umană, cu o cantitate atât de mică de oxigen în aer, ceea ce a realizat Andrzej depășește capacitățile umane. La această altitudine, fără oxigen suplimentar, organismul trebuie să lupte pentru fiecare pas.”

„Cerul este limita? Nu și pentru polonezi!”

Bargiel, însă, nu doar s-a urcat pe munte – el a și coborât pe schiuri, trasând o linie completă de la vârf la tabăra de bază, ceva ce nimeni nu a mai îndrăznit până acum.

Premierul polonez Donald Tusk a salutat performanța:

„Cerul este limita? Nu și pentru polonezi! Andrzej Bargiel tocmai a coborât pe schiuri pe Muntele Everest.”

Ascensiunea pe Everest

Luni, a fost nevoie de aproape 16 ore pentru ca Bargiel să urce prin „zona morții”, care se află la peste 8.000 de metri, unde nivelul de oxigen este periculos de scăzut.

„Vârful în sine a fost dificil. Nu am petrecut niciodată atât de mult timp la o asemenea altitudine în viața mea, așa că a fost o provocare în sine”, a spus Bargiel, în vârstă de 37 de ani.

În vârful muntelui, aerul este atât de rarefiat încât alpiniștii primesc doar aproximativ o treime din oxigenul disponibil la nivelul mării. Acest lucru poate provoca leziuni cerebrale, lichid în plămâni și chiar moartea.

Odată ajuns în vârful celui mai înalt vârf din lume, el și-a pus schiurile și s-a avântat la vale, intrând în istorie.

„Să schiez pe Everest fără oxigen era un vis care a crescut în mine de ani de zile,” a spus el.

Coborârea pe schiuri

Atletul Red Bull a coborât prin Șaua de Sud, ajungând la Tabăra II la căderea nopții.

Epuizat și incapabil să continue în siguranță în întuneric, el și-a petrecut noaptea acolo înainte de a-și relua călătoria îndrăzneață în dimineața următoare.

“Știam că condițiile dificile de toamnă și trasarea liniei de coborâre prin ghețarul Khumbu vor fi cea mai mare provocare cu care m-aș putea confrunta vreodată.”

Marți dimineață, tânărul polonez a coborât pe schiuri prin Khumbu, un labirint de turnuri de gheață și crevase adânci, cunoscută ca fiind una dintre cele mai periculoase secțiuni ale Everestului, înainte de a ajunge în tabăra de bază.

„Am împărțit coborârea în două părți, deoarece navigarea pe cascada de gheață, ceva dificil din punct de vedere tehnic în condiții relativ sigure, era posibilă doar dimineața”, a spus Bargiel.

El a fost ghidat prin această secțiune parțial de o dronă pilotată de fratele său, Bartek.

Bartek a spus:

„Doar navigarea pe un teren atât de dificil a fost o mare provocare pentru mine. Faptul că îmi ghidam propriul frate cu siguranță nu a făcut sarcina mai ușoară”.

O realizare monumentală

Echipa lui Bargiel a declarat că realizarea polonezului a fost o „piatră de hotar revoluționară în lumea schiului și alpinismului”.

Alpiniștii veterani au salutat această realizare ca fiind una dintre cele mai mari din istoria alpinismului.

Americanul Adrian Ballinger, care a urcat pe Everest de nouă ori, a declarat performanța lui Bargiel ca “monumentală”.

“Energia și concentrarea necesare pentru a realiza acest lucru fără butelii de oxigen sunt uluitoare.”

Nu este prima dată când Bargiel spulberă un record.

În 2018, a devenit prima și singura persoană care a coborât pe schiuri pe K2, în Pakistan, al doilea cel mai înalt munte din lume.

De asemenea, a stabilit premiere pe Broad Peak, Gasherbrum I și II, Manaslu și Shishapangma – întotdeauna fără oxigen suplimentar.

Acum, el a adăugat Everestul pe listă, consolidându-și locul ca cel mai îndrăzneț schior alpinist din toate timpurile.

Foto: Profimedia