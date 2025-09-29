Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul

Preotului italian Maurizio Patriciello, cunoscut pentru campaniile antimafie desfășurate în Peninsulă, a primit un cadou neobișnuit în timpul liturghiei de duminică.

Maurizio Patriciello este unul dintre cei mai vocali contestatari ai mafiei italiene. În timpul slujbei de duminică, atunci când efectua împărtăşania enoriașilor, un bărbat în vârstă de 75 de ani i-a înmânat un glonț ascuns într-o batistă.

Mesajul transmis era unul clar: dacă nu va înceta cu denigrarea mafiei, atunci consecințele vor fi letale. Autorităţile au intrat pe fir și l-au arestat pe suspect, cunoscut pentru legăturile cu celebra organizație Camorra, notează cotidianul Avvenire.

Patriciello însă îl cunoaște foarte bine pe cel care l-a amenințat. Bărbatul care i-a dat glonţul este socrul unui mafiot și frecventa des biserica.

„Gestul nu are cum să rămână nepedepsit. Această provocare s-a petrecut într-un loc sacru, în fața copiilor. Este într-adevăr mult prea mult”, transmite preotul.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi a ordonat ca părintele Patriciello să intre sub protecție specială, având în vedere că primește frecvent mesaje de amenințare.

