Urmează perioada marilor DOSARE EXPLOZIVE la DNA! Ce secrete păstrează șeful Anticorupției, Marius Voineag

A ieșit la rampă procurorul-șef al DNA. Era momentul. L-a ales bine. Toată lumea, în ultimele trei săptămâni, discută despre efectele negative ale măsurilor de ieșire din criza moștenită de la predecesori de către actualul Guvern și, cu precădere, ochii cetățenilor se îndreaptă către magistrați, activitatea lor, privilegiile salarizării și pensiilor pe care ei le au. La fel ca-n sala de judecată, pentru a ajunge la adevăr, e nevoie să asculți și partea acuzată.

Așa că și procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a ieșit la rampă ca să puncteze, în avalanșa dezbaterilor despre salariile și pensiile magistraților, câteva lucruri importante despre ce face DNA, cât de complicat e să lucrezi pe dosare de corupție de mare anvergură și cât de greu se poate gestiona un dosar precum cel al fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, și al partenerului său din Serviciu Român de Informații și, ulterior, de consultanță, gen. Dumitru Dumbravă. Așa a aflat lumea că, după trimiterea în judecată în cazul Coldea&Co, mai există și disjungeri din acest dosar.

Dosarul ”Coldea&Co”, ”greu de gestionat”

Spune Marius Voineag în interviul de la Aleph News că acest dosar “a fost unul greu de gestionat”. Da, era firesc, pentru că Dumbravă și Coldea cunoșteau foarte bine “meandrele concretului” legate de activitatea din DNA, de procurorii de acolo, aveau profilele lor cu siguranță, că doar veneau din SRI, din acel SRI care, în urmă cu ceva ani, pe vremea Codruței Kovesi, transmitea ordine pentru decapitarea unora și altora dintre cei care trebuiau eliminați din competiția politică sau din afaceri și care stăteau în calea firmelor Seviciului sau propriilor lor interese.

Dar partea aceasta de dosar trimisă în judecată de DNA este doar picătura din ce va urma, pentru că procurorul Mihaela Iorga este un profesionist încăpățânat și lovit de statul paralel, care vrea să descâlcească toate ițele afacerilor fostului șef de la SRI și lucrează la aceste disjungeri. Ce nu a spus procurorul șef al DNA este că în acest dosar, da, s-au făcut presiuni prin atitudinea pe care au avut-o inculpații, mai ales Florian Coldea, față de anchetator. Dar, se pare că Voineag a vrut să păstreze obligația de rezervă tocmai pentru ca disjungerile să-și urmeze cursul firesc, fără prea mult tam-tam, pentru că în ele mai sunt implicate și alte personaje care habar nu au la acest moment dacă sunt luate în colimator și dacă vor fi chemate să dea, în curând, cu subsemnatul.

Șeful DNA a recunoscut însă că “există N situații de magistrați, judecători, procurori amenințați, soluționând cauze aparent absolut banale, și beneficiază de protecție. În DNA nu avem situații de acest gen, nu direct. Sunt lucruri care trebuie spuse”. Cam puțin. Oamenii s-ar fi așteptat ca Voineag să vorbească cu subiect și predicat despre asemenea situații periculoase, grave, și să spună și ce măsuri au fost luate pentru contracararea lor. Iar dacă presiunea asta a existat, venită pe filieră indirectă, să se știe clar de unde, de la cine și prin cine, când și cum.

Voineag, însă, a ales să păstreze misterul. Dar ne-a asigurat, de la bun început, că DNA a încercat în acest dosar să înlăture ”orice formă de patimă”, că e un dosar foarte bun și așteaptă să vadă ce fac instanțele judecătorești. Domnul Voineag a declarat că problema din dosarul “Coldea&Co” a fost cea legată de existența consultanței, așadar a modului de operare prin acest mecanism ales să-i îmbogățească pe generalii SRI și pe avocatul Doru Trăilă.

“Ce nu am putut să înțelegem noi pe mai departe a fost de ce consultanța asta se făcea către foarte mulți inculpați din dosarele cu trimiteri în judecată…” Pe bune? Ne învârtim în axa Secretului lui Polichinelle. Adevărul ascuns, pe care toată lumea îl știe, este că banii erau dați de inculpați din dosarele trimise în judecată pentru că generalii făcuseră pârtie printre anumiți judecători, aveau drum deschis pentru a pune presiune pe unii magistrați, îi aveau la mână. De mult timp. Și filiera traficului de influență se manifesta sub masca legalității, consultanța. Care apăsa pe butonul roșu pentru ca inculpatul să primească achitare sau, dacă nu se putea așa mult, suspendarea pedepsei sau diminuarea ei.

Vorbește bine Marius Voineag când subliniază că, după ce ancheta a ajuns la momentul în care consultanța a putut fi probată ca fiind, de fapt, trafic de influență, DNA nu a mai dat un pas înapoi. Ce nu am aflat de la șeful DNA și nici din ancheta finalizată și trimisă în judecată este măcar numele unui singur magistrat care să fi fost prins complice în această rețea. Dar, așteptăm. Așteptăm, desigur, și acțiunile în instanță pe care Voineag le va face după ce va cântări bine, dacă nu va mai fi în funcție, împotriva unor politicieni care au avut atacuri suburbane la adresa sa. Speranța moare ultima. Dar dacă va primi al doilea mandat? Se schimbă cumva datele problemei în cântar?

Ancheta ”Piedone” și scurgerea de stenograme

Șeful DNA dă asigurări că pentru instituția sa nu contează cine este cel vizat, dacă e politician, ce funcție are etc. Normal, așa și trebuie. Un singur lucru nu am înțeles. Și e legat de dosarul în care este anchetat Piedone. În urmă cu o lună, Piedone a fost pus sub acuzare, s-au făcut percheziții la locuința sa și la biroul de la ANPC unde ocupa funcția de mare șef, i s-a dat control judiciar. A fost scandal cu scurgerea de informații, de stenograme ale discuțiilor telefonice intime, explozive, purtate de fostul șef ANPC cu soția sa. DNA a clarificat, spunând că nu le aparține divulgarea de informații nedestinate publicității. Ok! Și acum la fel a declarat, că nu DNA e făptuitorul. Să-l credem? Și dacă ar fi așa, instituția nu ar recunoaște asta vreodată.

Ceea ce rămâne de neînțeles în legătură cu acest dosar este tardivitatea cu care s-a acționat, știut fiind că faptele aflate în vizorul procurorilor anticorupție sunt din 7 martie 2025, când – conform DNA – Piedone ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel din Sinaia, faptul că subordonații săi urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la societatea acestuia, precum și obiectivele controlului. Poate că domnul Voineag va spune, într-un viitor interviu, de ce a durat așa de mult să se declanșeze ancheta dacă tot aveau aceste elemente probatorii din primăvară. Sau din primăvară până-n vară, din rațiuni neînțelese nouă, procurorilor le-a trebuit ceva timp pentru a ajunge de la “simplitatea” unei acuzații la “claritatea” ei?

A vorbit șeful DNA, legat de acest dosar, de controalele direcționate, care fac mult rău mediului concurențial. Da, e adevărat, însă și dacă nu se fac deloc, nu e bine. Sigur, însă, Piedone, în efervescența lui și prin modul în care a făcut spectacole grotești cu descinderile alaiului de inspectori în diverse locații, a deranjat. Și asta reiese și din afirmațiile șefului DNA.

Dosarele din campania electorală și neimplicarea DNA în terenul politicului

Șeful DNA, pe lângă alți șefi pe care i-a avut instituția, are diplomație, are și nerv, are și spirit de echipă, doar provine din rândul procurorilor care au lucrat pe dosare grele, economice. Știe cât să spună și ce să nu spună. Așa că afirmațiie sale legate de neimplicarea DNA în terenul politicului, în timpul campaniei electorale, se situează în “zona gri”. Pentru că una e să nu ieși cu informații despre dosare începute chiar în acea perioadă, și care vizează politicieni, și alta e să se lucreze pe mutește la astfel de dosare chiar din acea perioadă.

Practic, Voineag a vrut să sublinieze că, de data asta, DNA nu a fost jucător, că a stat “sub acoperire” pentru a nu influența electoratul. „A fost o campanie electorală foarte lungă. Noi am lucrat, nu ne-am oprit. … A venit un efect de bumerang, pentru că toată lumea a început să critice că nu am fost vizibili (…)”.

Deci, urmează explozia dosarelor de mare anvergură ale DNA. Și de devoalare a faptelor de corupție ale unor afaceriști și politicieni de prim rang. Despre unul dintre ele, șeful DNA a scăpat informația că va fi finalizat în toamnă. Dosarul “Panourile lui Nicolae Ciucă”, pentru care s-au cheltuit milioane de euro în campanie. Dacă va fi cineva trimis în judecată sau se va da clasare, vom vedea. Iar dacă se va clasa, va fi interesant de aflat atunci cât a cheltuit DNA cu această anchetă.

”Dosarele mari în lucru” despre care nu se mai știe de mulți ani

Despre alte anchete începute, care vizează deconturile făcute de partide la AEP, nu au fost date amănunte. Nu e momentul. “Avem dosare mari în lucru. În dosarele mari, impactul e uriaș”. Da, așa e, există dosare de mare impact, despre care nu se mai știe ceva de niște ani buni. Dar mai sunt și dosare de mare impact despre care se știe că au fost începute demult și, totuși, până azi nu au fost finalizate. Cum ar fi dosarele pandemiei, cum ar fi cel în care sunt doi foști ministri ai Sănătății puși sub acuzare. Poate, dacă s-ar finaliza cu trimitere în judecată, s-ar mai îmbunătăți statistica DNA și ar ajunge la 16 miniștri condamnați definitiv. Acum sunt doar 14 din 36 pentru care au fost deschise, de-a lungul timpului, dosare penale.

Cât despre ancheta din Portul Constanța, acolo e greu… complicat. De prea mult timp, prea multă mafie și-a creat rădăcini adânci, agresive, care a penetrat în toate direcțiile, ajungând până sus, acolo unde direcția condusă de Voineag nu a pătruns încă. Dar, bine măcar că încearcă ceea ce alții au protejat atâția amar de ani. O destructurare, fie ea și parțială.

“Mafia, repet încă o dată, nu este un cancer care a proliferat întâmplător pe țesutul sănătos. Trăiește în simbioză perfectă cu nenumăratele de protectori, complici, informatori, datornici de tot felul, mari și mici maeștri cântăreți, oameni intimidați sau șantajați care aparțin tuturor păturilor societății”. Asta spunea, cândva, nu Voineag, ci magistratul italian Giovanni Falcone în lupta lui cu Mafia italiană. E bine de reținut și pentru DNA. Mai ales că șeful instituției, domnul Voineag a răspuns categoric când a fost întrebat dacă mai există corupție în justiție: DA!

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: