Ștefan Călin Dumitrașcu – fost arhitect-șef al Primăriei Capitalei – a fost pus sub acuzare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. În același dosar, potrivit surselor judiciare, apare și numele companiei HAGAG, unde omul de afaceri Zil Tetelman este CEO, iar Gândul prezintă, în exclusivitate, reacția de ultimă oră a reprezentanților companiei.

Dosarul penal deschis de procurorii anticorupție este legat de aprobarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) „Strada Primăverii nr. 1”.

Ștefan Dumitrașcu este acuzat că a încălcat legislația de urbanism în 2019, când a semnat avizele și rapoartele prin care terenul de 1.326 mp, a devenit construibil, fiind aprobat un regim de înălțime P+5 și funcțiune mixtă (birouri, comerț, restaurante, galerii de artă), deși zona protejată prevedea maximum P+2 și înălțime de 13 metri.

„Ștefan Călin Dumitrașcu este pus sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 297 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal și art.309 Cod penal. (…)”, au precizat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul. (mai multe detalii AICI )

„Suma achitată de către cumpărătorul SC Hagag Primăverii SRL, respectiv 8.000.000 euro plus TVA”

Aceleași surse judiciare au mai precizat, în exclusivitate, că în dosarul întocmit de procurorii anticorupție este menționată și firma SC Hagag Primăverii SRL, firmă care face parte din compania Hagag Development Europe, unde CEO este omul de afaceri Zil Tetelman.

SC Hagag Primăverii SRL a cumpărat – cu 8 milioane de euro + TVA – terenul din „Strada Primăverii nr. 1”, de la SC Practic SA.

„… pe de altă parte, un folos necuvenit, financiar, constituit din suma achitată de către cumpărătorul SC Hagag Primăverii SRL, respectiv 8.000.000 euro plus TVA conform contractului din 22.05.2022, proprietarului terenului de la momentul aprobării PUZ, respectiv SC Practic SA”, au mai transmis sursele judiciare.

„Hagag Development Europe nu poate comenta cu privire la activitatea DNA”

La solicitarea Gândul, reprezentanții Hagag Development Europe au transmis, în exclusivitate, că nu au cunoștință asupra celor susținute de procurori și că această companie nu are nicio calitate în dosarul respectiv.

„Hagag Development Europe nu are cunoștință asupra celor susținute de procurorii DNA – astfel încât nu poate comenta cu privire la activitatea DNA, așa cum nici compania noastră nu are vreo calitate în dosarul, respectiv ancheta indicate.

Hagag Development Europe este un agent ecomonic a cărui activitate se concentrează pe dezvoltare/promovare imobiliară și care a achiziționat, în luna mai a anului 2022, un teren localizat pe str. Primăverii nr. 1, în sectorul 1 din București.

Încă de la momentul achiziției terenul era, și este în continuare, reglementat urbanistic prin PUZ aprobat prin HCGMB nr. 713/18.12.2019 de către Consiliul General al Municipiului București, în vigoare și la data prezentă și necontestat”, au transmis reprezentanții Hagag Development Europe, în exclusivitate pentru Gândul.

