Un sat care are doar 20 de locuitori a câștigat 4 milioane de euro la loteria de Crăciun

Locuitorii din Manzaneda de Cabrera, un sat mic din provincia León, au primit pe 22 decembrie o veste care a umplut comunitatea de emoție. Numărul 79.432 a câștigat El Gordo, marele premiul al Loteriei de Crăciun din Spania, care valorează 4 milioane de euro pe serie. Asta ar urma să schimbe viața celor aproape 20 de locuitori ai satului.

Satul cu doar 20 de locuitori a câștigat 4 milioane de euro la loteria de Crăciun

Laura, o localnică, a fost cea care a exprimat bucuria tuturor după ce s-a aflat că biletul câștigător a fost cel jucat de întreaga comunitate. Ea a povestit momentul în care norocul a ajuns în Manzaneda de Cabrera: „Pur și simplu nu mai am aer”, a spus ea.

Femeia a adăugat că premiul nu este unul individual, ci aparține întregii comunități: Suntem din Manzaneda de Cabrera, León, și acest bilet l-am avut cu toții… După vara îngrozitoare pe care am trăit-o din cauza incendiilor, a fost ceva cumplit. Sunt extrem de emoționată, încă nu-mi vine să cred”.

O bucurie după incendiile devastatoare din regiunea León

Tot Laura a mai povestit că ea și soțul ei erau la muncă atunci când au primi vestea, iar primul gând pe care l-a avut a fost să își sune șefa să vadă dacă își poate lua liber în acea zi. La finalul interviului, realizatorii i-au amintit că, după plata impozitelor, din marele premiu îi vor rămâne aproximativ 328.000 de euro. Reacția ei a fost pe măsură: „Doamne… eu stau în chirie. Nu aveți idee ce înseamnă asta pentru mine”.

Premiul El Gordo a fost împărțit în mai multe localități printre care La Bañeza, Villablino și La Pola de Gordón, dar și în Madrid. Primele două orașe din León au fost, de asemenea, grav afectate de incendiile de vegetație din această vară, care au mistuit peste 350.000 de hectare.

