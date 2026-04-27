În aceeași manieră ca-n cazul petrolierelor din Venezuela, SUA au început să captureze și vasele care exportă petrol din Iran.

Când SUA au implementat o blocadă similară în Venezuela, unele dintre vasele transportatoare de petrol au fost interceptate în Caraibe. Acestea au fost deviate către porturi și terminale SUA.

China, în continuare aprovizionată cu petrol iranian în ciuda blocadelor din Strâmtoarea Ormuz

Două vase care transportau petrol din Iran spre Asia au fost interceptate săptămâna trecută de forțele navale americane, în apropiere de Sri Lanka.

Multe dintre vasele care transportă petrol din Iran spre Asia se află pe lista neagră a SUA. Totuși, majhoritatea vaselor care transportă petrol către China nu au fost încă sancționate.

Purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe al Chinei a spus că Beijingul se opune „sancțiunilor unilaterale care nu au baze în dreptul internațional”.

Ruta petrolieră Iran – China

Iranul comercializează ilegal țiței către China, implicând două serii de nave. Prima serie de nave transportă țiței provenite din instalațiile de pe insula Kharg navighează Oceanul Indian către Malacca și strâmtoarele Singapore. Acestea ancorează în Malaezia.

A doua serie de nave îmbarcă țițeiul printr-un transfer de la o navă la alta și așa ajunge în China, la rafinăriile din provincia Shandong.

China nu declară importurile de țiței iranian și adesea ascunde proveniența. Ying Cong Lah, analist economic, a spus pentru CNN că le declară uneori ca fiind de proveniență malaeziană.

Unde se află cele două vase petroliere?

În prezent, acestea navighează spre vest, în Oceanul Indian. Sunt MT Tifani și Phonix, două supertancuri petroliere care au fost capturate de forțele navale americane pe 21 și pe 23 aprilie 2026.

Ultima navă, Phonix, este cunoscută și ca Majestic X. SUA nu au dat indicii despre ce intenționează să facă cu cele două petroliere, însă pare că semnalează că se îndreaptă spre aceleași destinații din Asia.

Luni, 27 aprilie, petrolierele confiscate Tifani și Phonix par să se îndrepte spre Capul Bunei Speranțe. MT Tifani, vasul capturat marțea trecută, avea la bord 1,9 miliarde de barili de petrol, potrivit CNN.

Sursa Foto/Video: Pentagon

