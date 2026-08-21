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Un suspect arestat în România, implicat în depozitarea unor arme într-o pădure din Germania. Gruparea din care făcea parte pregătea atentate

Un suspect arestat în România, implicat în depozitarea unor arme într-o pădure din Germania. Gruparea din care făcea parte pregătea atentate
Un suspect arestat în România, implicat în depozitarea unor arme într-o pădure din Germania. Gruparea din care făcea parte pregătea atentate
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Autoritățile din Germania au descoperit un depozit clandestin de arme într-o pădure din landul Brandenburg, situată în apropierea Capitalei.Parchetul german investighează cazul și suspectează că o grupare criminală pregătește atacuri armate care ar putea pune în pericol securitatea statului. 

Anchetatorii suspectează că depozitul ar fi fost pregătit pentru persoane implicate în pregătirea de atacuri armate sau alte operațiuni violente.

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Două pistoale ascunse într-un depozit construit în pădurea din Brandenburg

Unul dintre suspecții despre care anchetatorii cred că ar fi fost implicat în construirea ascunzătorii a fost arestat anterior pe teritoriul țării noastre, potrivit Bild.

Presa germană transmite că autoritățile au descoperit în depozit două arme de mână. Ascunzătoarea a fost depistată încă de la finalul verii trecute de către serviciile secrete.

Anchetatorii au preluat armele și le-au neutralizat pentru a nu mai putea fi utilizate. Zona este sub supraveghere strictă. Autoritățile încă n-au reușit să identifice alte persoane.

Unul dintre suspecți a fost arestat în România. Serviciile ruse s-ar afla în spatele operațiunii

Potrivit unei ipoteze ale anchetatorilor, infractorii ar fi aflat că depozitul a fost descoperit și au renunțat să-l mai folosească. Deși autoritățile germane n-au publicat încă întregul traseu al investigației, un suspect care ar fi putut amenaja ascunzătoarea cu armament a fost arestat anterior în România.

Serviciul german pentru protejarea Constituției suspectează că în spatele operațiunii ar fi servicii de informații ruse. Autoritățile germane avertizează că că Rusia și-a intensificat operațiunile de spionaj, atacurile cibernetice și actele de sabotaj pe teritoriul Germaniei. Serviciul german de informații interne nu a comentat încă subiectul și nici Ambasada Rusiei nu a oferit un punct de vedere asupra acuzațiilor.

În august, un cetățean ucrainean a fost condamnat de către tribunalul german pentru că participase la testarea unor rute de transport care puteau fi folosite pentru comiterea unor atacuri cu dispozitive incendiare.

Sursa Foto: Envato

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