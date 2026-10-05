Scene dramatice la protestele elevilor din Franța. Un adolescent de 15 ani a rămas fără o mână în timp ce ridica o grenadă în fața unui liceu din Lens

Un adolescent de 15 ani din Lens, Franța, a rămas fără o mână, luni, în timp ce ridica o grenadă a poliției din fața unui liceu. Incidentul a avut loc în timpul protestelor violente ale elevilor și studenților care au cuprins țara în ultimele zile. Viața tânărului nu ar fi în pericol.

Potrivit unor surse BFMTV din cadurul Poliției franceze, natura grenadei nu este cunoscută deocamdată. Faptele s-au petrecut în jurul orei locale 11:00, luni dimineață, în fața liceului Behal din Lens, în timpul unei blocade a elevilor.

Prefectul departamentului Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch, și procurorul din Béthune, Étienne Thieffry, s-au deplasat la fața locului și au confirmat, în cadrul unei conferințe de presă ținută la sfârșitul dimineții, că elevul a suferit o rană „gravă” „în timpul unei manifestații”.

De asemenea, aceștia au precizat că „tânărul este internat la spital în Lille” și că, din fericire, „viața lui nu este în pericol”.

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Aceste „fapte extrem de grave” au avut loc tocmai în timpul unei adunări de 200-250 de liceeni în fața liceului de luni dimineața. O parte din acești elevi a aruncat cu obiecte asupra forțelor de ordine, potrivit prefectului.

„Gândurile mele se îndreaptă către acest elev ,înscris la liceul profesional de doar câteva săptămâni. Noi nu asigurăm ordinea publică pentru a se ajunge la astfel de fapte”, a adăugat el.

Étienne Thieffry, procurorul Republicii din Béthune, a anunțat, la rândul său, că Inspecția Generală a Poliției Naționale (IGPN) – „poliția polițiștilor” – a fost sesizată „în legătură cu «infracțiunea de violență care a dus la o invaliditate/mutilare permanentă», pentru a clarifica pe deplin, a stabili cronologia și a reconstitui succesiunea faptelor care ar fi putut duce la smulgerea acestei mâini”.

„Nu sunt în măsură să vă spun ce tip de grenade au fost folosite. Utilizarea diferitelor tipuri de grenade este înregistrată în cadrul operațiunilor de menținere a ordinii. Așadar, va fi sarcina IGPN să identifice tipul de grenadă folosit”, a transmis procurorul.

Pentru primarul (din Lens, Sylvain Robert, „circumstanțele acestei tragedii trebuie clarificate. Am fost informat despre aceste fapte abia la final. Nu mă aflam la fața locului”, explică el în cadrul unei conferințe de presă, tot la începutul după-amiezii. „Desigur, gândurile mele se îndreaptă către acest tânăr care, presupun, trece acum printr-o operație dificilă…”, adaugă primarul, dorind să transmită „un mesaj de liniște”.

Protestele elevilor din Franța au devenit extrem de violente săptămâna trecută. Peste 300 de polițiști și jandarmi au fost răniți în urma unor ciocniri cu manifestanții. Incidentul în care o polițistă a fost trântită la pământ și lovită cu picioarele de către tinerii manifestanți din Paris a devenit unul dintre cele mai mediatizate și șocante momente ale protestelor violente.

Ulterior, un videoclip filmat la manifestațiile din Belfort a ajuns viral pe internet. Și aici, un polițist a fost împins la pământ și bătut cu brutalitate vineri, de tinerii protestatari.

Pe lângă aceste incidente, au mai existat și cazuri de personal administrativ sau chiar profesori agresați. De exemplu, directorul unui liceu din Marsilia a fost stropit cu benzină, joi, iar o mașină de pompieri a fost incendiată cu brutalitate și lovită cu pietre și bâte.

De la începutul mișcării, peste 5.000 de persoane au fost arestate, inclusiv 800 în regiunea Île-de-France. 85% sunt minori, a aflat BFMTV din mai multe surse.