Fostul ministru de Externe al Ungariei din perioada lui Viktor Orban, Péter Szijjártó, a fost audiat luni în Parlament în cadrul unei sesiuni cu ușile închise a Comisiei pentru Securitate Națională. Audierea a avut loc în contextul unei investigații privind noul său loc de muncă la gigantul auto chinez BYD și sprijinul financiar masiv pe care l-a aprobat pentru această companie în timpul mandatului său de ministru, arată presa maghiară.

„Am venit astăzi aici de bunăvoie. Am fost membru al parlamentului timp de 24 de ani, respect instituția parlamentului, este firesc să fiu aici, chiar dacă nu a fost obligatoriu din punct de vedere legal”, a declarat Péter Szijjártó înainte de începerea sesiunii”, a mențioant Szijjártó.

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În acest context, fostul șef al diplomației maghiare a precizat că, în timpul mandatelor sale, Ungaria a încheiat acorduri privind 2.305 investiții în țară în doar 12 ani. Potrivit acestuia, aceste 2.305 investiții au însemnat un total de 23.500 de miliarde de forinți (aproximativ 64 milioane de euro) și 182.000 de locuri de muncă pentru Ungaria.

Péter Szijjártó a demisionat din parlament în luna iulie a acestui an pentru a deveni șef de relații externe al companiei BYD. Comisia pentru Securitate Națională investighează în prezent dacă trecerea sa rapidă de la conducerea diplomației direct la structura de conducere a companiei chineze cu care a negociat în trecut contracte cu statul reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, un conflict de interese sau un caz de corupție.

„A existat o concurență uriașă în Europa pentru fabrică, multe țări europene doreau să o achiziționeze. Consider că este un succes cert faptul că BYD a construit aici. Subvențiile guvernamentale propuse și acordate pentru construcția fabricii s-au încadrat bine în cadrul unor investiții de această amploare”, a precizat Péter Szijjártó.

În timpul guvernelor Orbán, Szijjártó a negociat numeroase investiții ale companiilor chineze în Ungaria, în special în industria bateriilor destinate automobilelor electrice. În acest context, în cazul fabricii BYD din Ungaria, guvernul Orban a alocat aproximativ 180 de milioane de euro din bani publici pentru dezvoltarea infrastructurii.

Szijjártó a declarat la ieșirea de la audieri că ajutorul financiar guvernamental oferit fabricii BYD din Szeged respectă standardele pieței și a fost chiar mai mic din punct de vedere al valorii comparative cu alte mari investiții auto anterioare din Ungaria.

Fostul ministru de externe din epoca Viktor Orban a afirmat, de asemenea, în fața presei că există neînțelegeri majore legate de natura cooperării sale cu partenerii chinezi și consideră ancheta o exagerare politică.