Președintele Chinei, Xi Jinping, intenționează să fie însoțit de o delegație numeroasă de directori ai unor companii chineze în timpul vizitei pe care o va face la Washington, la sfârșitul lunii septembrie, potrivit unor surse citate de Reuters.

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Xi Jinping vrea să vină la Washington însoțit de șefi ai unor companii chineze

Liderul chinez călătorește rareori în străinătate alături de directori ai unor companii. Mulți dintre oamenii de afaceri chinezi au pierdut influență după campaniile de reglementare lansate de Beijing începând din 2020, care au vizat sectoare precum tehnologia, educația și piața imobiliară.

Delegația de afaceri este pregătită pentru summitul programat pe 24 septembrie. Reuters nu a putut stabili deocamdată care dintre directorii companiilor chineze vor face parte din delegație.

Una dintre sursele familiarizate cu discuțiile a declarat că inițiativa are, printre altele, rolul de a transmite disponibilitatea Chinei de a sprijini investițiile și relațiile comerciale cu Statele Unite. În același timp, prezența oamenilor de afaceri chinezi ar putea oferi administrației Trump câteva posibile câștiguri economice înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului.

Investițiile chineze, tot mai atent verificate de Washington

Companiile chineze s-au confruntat în ultimii ani cu un control tot mai strict asupra investițiilor și operațiunilor lor din Statele Unite.

Washingtonul a impus un tarif vamal de 100% pentru automobilele electrice importate din China, a interzis importurile unor drone, routere și roboți produși în străinătate și a forțat vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite.

De asemenea, administrația americană a inclus mai multe companii chineze importante din sectorul tehnologic pe „Entity List”, lista companiilor și organizațiilor considerate o amenințare pentru securitatea națională, precum și pe o listă neagră a Pentagonului.

Xi Jinping a mai venit în SUA cu o delegație importantă de oameni de afaceri în 2015

Ultima dată când Xi Jinping a adus în Statele Unite o delegație importantă de reprezentanți ai mediului de afaceri a fost în 2015. Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Alibaba, fondatorul companiei, Jack Ma, fondatorul Tencent, Pony Ma, precum și directori ai unor bănci chineze și companii de stat.

În timpul acelei vizite, China a semnat un acord în valoare de 38 de miliarde de dolari pentru achiziția a 300 de aeronave Boeing. Xi Jinping s-a întâlnit, de asemenea, cu reprezentanți ai marilor companii americane din domeniul tehnologiei, printre care directorul Apple, Tim Cook, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

Situația este diferită în cazul președintelui american Donald Trump, care a călătorit în China însoțit de delegații numeroase de oameni de afaceri americani, inclusiv în 2017 și în luna mai a acestui an, pentru a obține un acces mai mare al companiilor americane pe piața chineză.

Donald Trump a mers în China cu 18 directori americani

Trump a mers în China în luna mai însoțit de 18 directori americani, printre care directorul Nvidia, Jensen Huang, și Elon Musk, au declarat sursele citate de Reuters.

Scott Kennedy, expert în afaceri chineze la Center for Strategic and International Studies, consideră că Beijingul ar putea acorda un rol mai important oamenilor de afaceri în timpul vizitei lui Xi.

„Impresia mea este că chinezii… vor fi mai intenționați în ceea ce privește rolul acestor oameni de afaceri în momentul în care îi vor include în delegație”, a declarat Scott Kennedy.

El a adăugat că participarea directorilor companiilor ar putea fi „cu adevărat valoroasă”.

Kennedy a comparat această abordare cu modul în care a fost organizată delegația americană din luna mai. În opinia sa, aceasta a fost formată într-un timp scurt, iar directorii americani au fost „mai degrabă spectatori decât participanți serioși”.

Așteptări moderate de la summitul din septembrie

Statele Unite și China au anunțat în luna mai mecanisme oficiale pentru gestionarea relațiilor comerciale și a investițiilor dintre cele două țări.

Cu toate acestea, trei surse familiarizate cu negocierile au declarat pentru Reuters că este puțin probabil ca summitul să producă rezultate semnificative în ceea ce privește investițiile chineze, în condițiile dificile existente în Statele Unite pentru companiile din China.

Așteptările privind summitul rămân moderate, iar șansele unor progrese majore sunt limitate, au declarat sursele.

Beijingul și Washingtonul nu au ajuns încă la un acord asupra produselor care ar trebui considerate „nesensibile” în cadrul mecanismului comercial discutat de cele două părți. Aproximativ 10 categorii de produse „nesensibile” sunt luate în calcul, însă lista s-ar putea modifica înaintea summitului, potrivit uneia dintre surse.

Tarifele și exporturile de pământuri rare, printre prioritățile SUA

Ajungerea la un acord comercial reprezintă una dintre principalele priorități ale Statelor Unite pentru summit, alături de obținerea mai multor licențe pentru exporturile de pământuri rare către companiile americane, au declarat sursele.

Un oficial american, citat sub protecția anonimatului, a declarat că administrația de la Washington continuă să facă presiuni asupra Beijingului pentru a respecta acordul anunțat în octombrie, la Busan. Înțelegerea a dus la un armistițiu comercial de un an și a suspendat unele controale asupra exporturilor și tarife vamale.

China a cerut, la rândul său, o reducere suplimentară a tarifelor. Ministerul chinez al Comerțului a anunțat în iulie că cele două părți discută reduceri reciproce ale tarifelor pentru produse în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat joi că cele două țări vor face „câteva anunțuri privind agricultura și barierele netarifare” în timpul summitului, fără să ofere detalii.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, Jamieson Greer și vicepremierul chinez He Lifeng urmează să se întâlnească la începutul lunii septembrie pentru a discuta rezultatele concrete care ar putea fi anunțate la summit. Reuters nu a putut stabili data exactă sau locul întâlnirii.