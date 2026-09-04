Laura Coduța Kövesi, procurorul-șef al Parchetului European, și Ying Yong, procurorul general suprem al Chinei, au semnat astăzi, 4 septembrie, un acord prin care cele două instituții vor colabora mai strâns în domeniul judiciar. Cooperarea va viza în special anchetele cu privire la corupția, spălarea banilor și rețelele de criminalitate organizată care produc prejudicii bugetului Uniunii Europene.

Parchetul European și autoritățile chineze își întăresc cooperarea împotriva criminalității financiare

Un alt obiectiv este identificarea și recuperarea bunurilor și sumelor obținute ilegal. Cele două instituții vor încerca să îmbunătățească procedurile prin care averile provenite din infracțiuni sunt depistate și recuperate.

Documentul nu înființează o instituție comună și nu reprezintă un acord politic între Uniunea Europeană și China. El stabilește modalități concrete prin care cele două autorități de urmărire penală pot colabora.

Kövesi și autoritățile chineze stabilesc pașii colaborării până în 2028

Parteneriatul anunțat vineri va continua și în următorii ani. Parchetul European și Procuratura Populară Supremă a Chinei au pregătit o strategie comună pentru intervalul 2026-2028, prin care vor fi stabilite direcțiile concrete de lucru dintre cele două instituții.

Parchetul European arată că acest program urmărește să facă mai rapid și mai eficient schimbul de informații și colaborarea în anchetele care intră în aria de interes comun.

Mecanismul poate deveni relevant mai ales în dosarele care depășesc granițele unui singur stat. Investigațiile privind fraudele care afectează fondurile europene, actele de corupție sau circuitele de spălare a banilor pot implica persoane, companii, conturi sau bunuri aflate în mai multe jurisdicții, situație în care cooperarea dintre autorități devine esențială.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.

Dosarul „Calypso”, exemplu al mizelor cooperării dintre EPPO și China

Necesitatea unei cooperări mai strânse cu autoritățile chineze este ilustrată și de unele dintre anchetele de amploare instrumentate deja de Parchetul European. În vara anului 2025, Laura Codruța Kövesi oferea detalii despre dosarul „Calypso”, care viza o rețea transfrontalieră de criminalitate organizată implicată în importuri masive de mărfuri din China în Uniunea Europeană.

Ce este dosarul „Calypso”

Schema ar fi implicat mai multe grupări care importau din China produse precum textile, încălțăminte, biciclete și bunuri electrice. Tot în 2025, Kövesi avertiza că grupările de criminalitate organizată cu origine sau conexiuni în China deveneau tot mai active inclusiv în România, în special în zona fraudelor cu TVA și a activităților comerciale derulate prin piețe online.

Dimensiunea problemei este indicată și de datele EPPO pentru anul 2025. La nivelul Uniunii Europene, Parchetul European avea la finalul anului 3.602 anchete active, cu prejudicii estimate la peste 67 de miliarde de euro. Fraudele care afectează veniturile bugetului european, în special cele privind TVA și taxele vamale, reprezentau peste două treimi din valoarea totală a prejudiciilor estimate. În România, EPPO avea 28 de dosare privind fraude cu TVA și taxe vamale, cu un prejudiciu estimat la 271 de milioane de euro.

195 de persoane investigate în dosarul „Moby Dick”

Codruța Kovesi a vorbit în 2025 și despre un alt caz greu al Parchetului European, făcând referire la „Moby Dick”, în care un sindicat criminal era responsabil pentru o schemă de fraudă cu TVA în valoare de peste 520 de milioane de euro.

„În acest caz s-au folosit metode mafiote şi au ajutat şi susţinut organizaţia criminală Camorra, cu care existau legături strânse. Aici sunt investigate peste 195 de persoane şi în acest dosar avem un ordin de blocare a fondurilor de peste 520 de milioane de euro, care este acum în curs de executare, ceea ce înseamnă că o să sechestrăm peste 520 de milioane de euro”,a mai arătat Kovesi, într-un interviu pentru Libertatea.

„România nu este protejată”

Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO) a mai declarat că în România activează masiv mafia italiană, pe tot ceea ce înseamnă frauda cu TVA sau frauda cu fonduri europene. De asemenea, șefa Parchetului European a explicat că în ultima perioadă mafia chinezească activează tot mai mult în România.

„În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care şi-a mutat o parte din activităţi acolo, am văzut aceste pieţe online care sunt organizate în România. Deci aş putea să spun că România nu este protejată”,a declarat Codruța Kovesi.

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În acest context, acordul semnat cu Procuratura Populară Supremă a Chinei poate avea o miză practică importantă în dosarele în care traseul mărfurilor, al banilor sau al persoanelor investigate ajunge pe teritoriul chinez. Schimbul mai rapid de informații și cooperarea pentru identificarea și recuperarea activelor pot deveni esențiale în anchetele privind astfel de rețele transfrontaliere.