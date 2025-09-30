Compania aeriană Lufthansa, a anunțat luni că va elimina 4.000 de posturi la nivel global până în 2030, majoritatea din zona administrativă, în cadrul unei ample strategii de restructurare. Mișcarea are ca obiectiv creșterea profitabilității și adoptarea extinsă a inteligenței artificiale pentru a eficientiza procesele.

Cele mai multe disponibilizări vor avea loc în Germania, unde grupul are sediul central.

„Lufthansa Group analizează care activități nu vor mai fi necesare în viitor, de exemplu din cauza suprapunerii muncii. În special schimbările profunde aduse de digitalizare și de utilizarea sporită a inteligenței artificiale vor conduce la o mai mare eficiență în multe procese”, a transmis compania într-un comunicat emis la Capital Markets Day de la München, potrivit CNBC.

Decizia plasează Lufthansa pe lista giganților care integrează AI în procesele interne, în detrimentul personalului uman.

În ultimele luni, companii precum Klarna, Salesforce și Accenture au anunțat reduceri masive de personal, corelate cu integrarea inteligenței artificiale.

Pe bursă, acțiunile Lufthansa au crescut luni cu 0,9%, acumulând un avans de 25% de la începutul anului.

Grupul estimează că, din 2028, marja operațională ajustată va ajunge la 8–10%, peste obiectivul anterior de 8%, iar fluxul de numerar liber ajustat va depăși 2,5 miliarde de euro anual.

Totuși, compania a traversat un 2024 dificil, afectat de grevele personalului, întârzieri în livrarea aeronavelor și presiuni competitive la nivel global.

Profitul operațional anual a scăzut cu 39%, ajungând la 1,65 miliarde de euro, în timp ce marja de 4,4% a fost mult sub ținta strategică de 8%, ceea ce a dus la o depreciere de 23% a acțiunilor anul trecut.