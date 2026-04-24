Uniunea Europeană încearcă să-și clarifice propriul „articol 5“, referitor la apărarea reciprocă. Ce prevede Articolul 42 din Tratatul UE

Criticile lui Donald Trump la adresa NATO, pentru că nu a susținut războiul cu Iranul, alături de amenințările sale, de la începutul acestui an, de a prelua Groenlanda de la aliatul Danemarca, i-au determinat pe liderii europeni să ceară Bruxellesului șă clarifice modul în care ar funcționa clauza de asistență reciprocă prevăzută de Tratatul privind Uniunea Europeană, dacă un stat membru ar fi atacat, relatează Reuters.

Astfel, președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat că liderii UE au convenit, în cadrul summitului desfășurat joi seara în țara sa, că a sosit momentul să se concretizeze pactul prevăzut la articolul 42.7 din tratatul fundamental al Uniunii.

„Am convenit aseară că Executivul european va pregăti un plan privind modul în care vom reacționa în cazul în care un stat membru invocă articolul 42.7. Există o serie de întrebări la care trebuie să găsim un răspuns”, a spus Christodoulides.

Spre deosebire de pactul de apărare colectivă prevăzut la articolul 5 din Tratatul NATO, considerat piatra de temelie a securității europene, clauza de asistență reciprocă a UE nu este susținută de planuri operaționale detaliate sau de structuri militare.

Această clauză a fost activată doar o singură dată, de către Franța, după atacurile jihadiste comise la Paris în 2015 și soldate cu 130 de morți, atunci când statele membre au intervenit cu contribuții la misiunile UE și internaționale, ceea ce a permis Franței să-și redesfășoare trupele.

De ce se cere explicarea detaliată a clauzei

Ciprul este deosebit de interesat să consolideze prevederile articolului 42.7, după ce, luna trecută, în timpul războiului SUA-Israel cu Iranul, o dronă a lovit o bază aeriană britanică de pe insulă. Țara, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, nu este membră a NATO.

Unele țări din UE sunt însă preocupate să evite orice acțiune care ar putea sugera că se îndepărtează de NATO și de pactul de apărare reciprocă prevăzut la articolul 5.

„Pentru mine este absolut esențial ca articolul 5 să fie piatra de temelie a apărării și securității noastre colective și să rămână așa”, a declarat joi jurnaliștilor președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda.

Ce prevede Articolul 42 alineatul

Articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „în cazul în care un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre au obligația de a-i acorda ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun”.

„Să presupunem că Franța invocă articolul 42.7. Care țări vor fi primele care vor răspunde la solicitarea guvernului francez și care sunt nevoile guvernului sau ale țării care invocă articolul 42.7? Toate aceste aspecte vor fi incluse într-un plan de acțiune”, a declarat Christodoulides.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a informat liderii cu privire la lucrările în curs de desfășurare pentru a detalia articolul 42.7 în cadrul summitului, a declarat un oficial al UE.

„NATO rămâne piatra de temelie a apărării colective”, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului. „Însă UE dispune de instrumente complementare NATO – precum sancțiunile, asistența financiară și ajutorul umanitar – care ar putea fi utilizate într-o situație prevăzută de articolul 42.7.”

