Prima pagină » Știri externe » Uniunea Europeană încearcă să-și clarifice propriul „articol 5", referitor la apărarea reciprocă. Ce prevede Articolul 42 din Tratatul UE

Criticile lui Donald Trump la adresa NATO, pentru că nu a susținut războiul cu Iranul, alături de amenințările sale, de la începutul acestui an, de a prelua Groenlanda de la aliatul Danemarca, i-au determinat pe liderii europeni să ceară Bruxellesului șă clarifice modul în care ar funcționa clauza de asistență reciprocă prevăzută de Tratatul privind Uniunea Europeană, dacă un stat membru ar fi atacat, relatează Reuters.

Astfel, președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat că liderii UE au convenit, în cadrul summitului desfășurat joi seara în țara sa, că a sosit momentul să se concretizeze pactul prevăzut la articolul 42.7 din tratatul fundamental al Uniunii.

„Am convenit aseară că Executivul european va pregăti un plan privind modul în care vom reacționa în cazul în care un stat membru invocă articolul 42.7. Există o serie de întrebări la care trebuie să găsim un răspuns”, a spus Christodoulides.

Spre deosebire de pactul de apărare colectivă prevăzut la articolul 5 din Tratatul NATO, considerat piatra de temelie a securității europene, clauza de asistență reciprocă a UE nu este susținută de planuri operaționale detaliate sau de structuri militare.

Această clauză a fost activată doar o singură dată, de către Franța, după atacurile jihadiste comise la Paris în 2015 și soldate cu 130 de morți, atunci când statele membre au intervenit cu contribuții la misiunile UE și internaționale, ceea ce a permis Franței să-și redesfășoare trupele.

De ce se cere explicarea detaliată a clauzei

Ciprul este deosebit de interesat să consolideze prevederile articolului 42.7, după ce, luna trecută, în timpul războiului SUA-Israel cu Iranul, o dronă a lovit o bază aeriană britanică de pe insulă. Țara, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, nu este membră a NATO.

Unele țări din UE sunt însă preocupate să evite orice acțiune care ar putea sugera că se îndepărtează de NATO și de pactul de apărare reciprocă prevăzut la articolul 5.

„Pentru mine este absolut esențial ca articolul 5 să fie piatra de temelie a apărării și securității noastre colective și să rămână așa”, a declarat joi jurnaliștilor președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda.

Ce prevede Articolul 42 alineatul

Articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „în cazul în care un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre au obligația de a-i acorda ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun”.

„Să presupunem că Franța invocă articolul 42.7. Care țări vor fi primele care vor răspunde la solicitarea guvernului francez și care sunt nevoile guvernului sau ale țării care invocă articolul 42.7? Toate aceste aspecte vor fi incluse într-un plan de acțiune”, a declarat Christodoulides.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a informat liderii cu privire la lucrările în curs de desfășurare pentru a detalia articolul 42.7 în cadrul summitului, a declarat un oficial al UE.

„NATO rămâne piatra de temelie a apărării colective”, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului. „Însă UE dispune de instrumente complementare NATO – precum sancțiunile, asistența financiară și ajutorul umanitar – care ar putea fi utilizate într-o situație prevăzută de articolul 42.7.”

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Premierul Poloniei pune la îndoială faptul că SUA ar apăra Europa în cazul unui atac din partea Rusiei. „Am unele rezerve”. Ce le reproșează aliaților

Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru

Recomandarea video

Citește și

DIGITALIZARE Soluția Uniunii Europene la criminalitate: monitorizarea emoticoanelor din țările UE
16:21
Soluția Uniunii Europene la criminalitate: monitorizarea emoticoanelor din țările UE
FLASH NEWS Șeful Pentagonului declară că Statele Unite „nu se bazează pe Europa” în războiul din Iran. „America și lumea liberă merită aliați capabili“
16:13
Șeful Pentagonului declară că Statele Unite „nu se bazează pe Europa” în războiul din Iran. „America și lumea liberă merită aliați capabili“
NEWS ALERT Benjamin Netanyahu dezvăluie că are cancer la prostată. Premierul a efectuat o operație secretă
15:21
Benjamin Netanyahu dezvăluie că are cancer la prostată. Premierul a efectuat o operație secretă
CONTROVERSĂ Un soldat american care a participat la capturarea lui Maduro pariase pe eveniment dinainte. Suma uriașă pe care a câștigat-o i-a adus probleme
15:01
Un soldat american care a participat la capturarea lui Maduro pariase pe eveniment dinainte. Suma uriașă pe care a câștigat-o i-a adus probleme
FLASH NEWS Trump neagă că l-a invitat pe Putin la summitul G20, dar spune că i-ar plăcea să vină
14:04
Trump neagă că l-a invitat pe Putin la summitul G20, dar spune că i-ar plăcea să vină
EXCLUSIV Primul termen de judecată a extrădatului Alexandru Balan, 11 mai 2026! Enigmele dosarelor de divulgare de secrete de stat din România și Moldova
13:43
Primul termen de judecată a extrădatului Alexandru Balan, 11 mai 2026! Enigmele dosarelor de divulgare de secrete de stat din România și Moldova
Mediafax
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce s-a întâmplat după incendiul de la Tuapse
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum să ne rescriem destinul prin puterea minții. Alina Feder dezvăluie la Altceva cu Adrian Artene ”magia” stării Theta
UTILE Adio codului PIN din patru cifre de pe card: aceasta va fi noua modalitate de a vă proteja plățile
16:37
Adio codului PIN din patru cifre de pe card: aceasta va fi noua modalitate de a vă proteja plățile
UTILE Dacă UE impune ca telefoanele mobile să aibă baterii interschimbabile, de ce nu vor respecta asta și următoarele iPhone-uri?
16:29
Dacă UE impune ca telefoanele mobile să aibă baterii interschimbabile, de ce nu vor respecta asta și următoarele iPhone-uri?
FLASH NEWS Varza de primavară, calamitată de schimbările climatice. Pagube însemnate pentru producători
16:23
Varza de primavară, calamitată de schimbările climatice. Pagube însemnate pentru producători
REACȚIE Dominic Fritz ar vrea să dea PSD în judecată, după decizia de a ieși de la guvernare. Partidul ar avea totuși o cale de întoarcere la putere
16:18
Dominic Fritz ar vrea să dea PSD în judecată, după decizia de a ieși de la guvernare. Partidul ar avea totuși o cale de întoarcere la putere
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Corvinul Hunedoara, sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 13:00
16:09
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Corvinul Hunedoara, sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 13:00
PODCAST ALTCEVA Cum să ne rescriem destinul prin puterea minții. Alina Feder dezvăluie la Altceva cu Adrian Artene ”magia” stării Theta
16:01
Cum să ne rescriem destinul prin puterea minții. Alina Feder dezvăluie la Altceva cu Adrian Artene ”magia” stării Theta

Cele mai noi

Trimite acest link pe