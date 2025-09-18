Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american

Agenda președintelui american Donald Trump este plină de chestiuni politice în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie.

Astfel, conform presei britanice, garda de onoare și cimpoierii urmează să-l întâmpine pe Trump după ce acesta ajunge la Chequers (reședința premierului) și se întâlnește cu prim-ministrul Sir Keir Starmer și soția sa, Lady Victoria.

Înainte de întâlnirea bilaterală președintele american va vizita arhivele lui Sir Winston Churchill păstrate la Chequers. Mai târziu, Starmer și Trump vor participa la o conferință de afaceri.

Deși Marea Britanie este prima țară care a încheiat un acord comercial cu SUA pentru a evita taxele vamale suplimentare, acest act nu a intrat încă în vigoare și nu are un termen clar în această privință. Analiștii politici apreciază că această discuție ar putea definitiva acordul bilatera.

De cealaltă parte, Prima Doamnă, Melania Trump, urmează să viziteze Casa de Păpuși a Reginei Maria și Biblioteca Regală de la Castelul Windsor.

După aceea, se va alătura lui Prințesei Kate la Frogmore Gardens pentru o întâlnire cu cercetașul șef Dwayne Fields și cu membrii Asociației Cercetașilor.

Prima Doamnă se va întoarce la Chequers pentru a se alătura soțului ei, unde vor încheia vizita oficială.

Sir Keir și Lady Victory își vor lua rămas bun de la familia Trump la Chequers. Lordul Șambelan, în numele lui Charles, își va lua rămas bun de la familia Trump odată cu încheierea vizitei de stat.

