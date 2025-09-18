Prima pagină » Știri externe » Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american

Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american

18 sept. 2025, 13:26, Știri externe
Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american

Agenda președintelui american Donald Trump este plină de chestiuni politice în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie.

Astfel, conform presei britanice, garda de onoare și cimpoierii urmează să-l întâmpine pe Trump după ce acesta ajunge la Chequers (reședința premierului) și se întâlnește cu prim-ministrul Sir Keir Starmer și soția sa, Lady Victoria.

Înainte de întâlnirea bilaterală președintele american va vizita arhivele lui Sir Winston Churchill păstrate la Chequers. Mai târziu, Starmer și Trump vor participa la o conferință de afaceri.

Deși Marea Britanie este prima țară care a încheiat un acord comercial cu SUA pentru a evita taxele vamale suplimentare, acest act nu a intrat încă în vigoare și nu are un termen clar în această privință. Analiștii politici apreciază că această discuție ar putea definitiva acordul bilatera.

De cealaltă parte, Prima Doamnă, Melania Trump, urmează să viziteze Casa de Păpuși a Reginei Maria și Biblioteca Regală de la Castelul Windsor.

După aceea, se va alătura lui Prințesei Kate la Frogmore Gardens pentru o întâlnire cu cercetașul șef Dwayne Fields și cu membrii Asociației Cercetașilor.

Prima Doamnă se va întoarce la Chequers pentru a se alătura soțului ei, unde vor încheia vizita oficială.

Sir Keir și Lady Victory își vor lua rămas bun de la familia Trump la Chequers. Lordul Șambelan, în numele lui Charles, își va lua rămas bun de la familia Trump odată cu încheierea vizitei de stat.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Opulență fără margini la BANCHETUL de stat organizat cu ocazia vizitei președintelui Donald Trump în Marea Britanie. Ce au avut invitații în meniu

Donald Trump și regele Charles al III-lea, puși pe GLUME la banchetul regal de la Windsor: „Probabil e ultima mea vizită în Marea Britanie. Sper asta”

Mediafax
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doi părinți din Iași, condamnati la închisoare cu executare după ce bebelușul lor de 4 luni a murit din cauză că nu și-au dorit scaun special în mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dotarea obligatorie prin LEGE pe mașinile moderne! Vlad Micșunescu spune clar
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu, scos complet din joc cu un plan simplu. Florin Călinescu: Ca la dosarele lui Ion Iliescu
Evz.ro
Scandal în showbiz. O cântăreață a fost prinsă la furat cu soțul
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 20-21 septembrie 2025. Topul evenimentelor, târgurilor și festivalurilor care vor avea loc în București
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Povestea tragică care a pus capăt progreselor în terapia genică timp de un deceniu
ACTUALITATE Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
13:22
Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
GÂNDUL GREEN Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
12:51
Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
ULTIMA ORĂ Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
12:50
Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
POLITICĂ Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”
12:47
Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”
ACTUALITATE TOP 3 cele mai mici/mari tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2025. Bucureștiul, pe podium
12:35
TOP 3 cele mai mici/mari tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2025. Bucureștiul, pe podium
ECONOMIE S-a dat startul înscrierilor în Programul Rabla Auto 2025. Voucherele destinate înnoirii parcului auto sunt lovite de austeritate
12:20
S-a dat startul înscrierilor în Programul Rabla Auto 2025. Voucherele destinate înnoirii parcului auto sunt lovite de austeritate