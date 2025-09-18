Vladimir PUTIN continuă colaborarea cu Narendra Modi/ Rusia și India contracarează presiunile Statelor Unite 

Președintele rus, Vladimir Putin, și premierul indian, Narendra Modi, au lăudat „prietenia” dintre cele două state, în timpul unei conversații telefonice de miercuri, contracarând presiunile exercitate de Statele Unite.

„Relațiile dintre India și Rusia s-au bazat întotdeauna exclusiv pe încredere și prietenie”, a declarat președintele rus în timpul unei ședințe guvernamentale televizate.

La rândul său, Narendra Modi a transmis că cele două țări sunt hotărâte să își consolideze „parteneriatul strategic special și privilegiat”, insistând că „India este pregătită să aducă toate contribuțiile posibile la o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina”.

Vladimir Putin va efectua o vizită în India, în decembrie

Cei doi lideri au discutat despre viitoarea vizită a lui Vladimir Putin în India, programată în luna decembrie.

Discuțiile dintre cei doi vin la o zi după ce președintele american, Donald Trump, a vorbit cu Narendra Modi despre conflictul din Ucraina și tarifele vamale, potrivit TFI Info. Trump a crescut tarifele pentru bunurile indiene de la 25% la 50%, ca reacție împotriva achizițiile de petrol rusesc de către New Delhi.

Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul indian cu ocazia summitului OCS din luna august. Președintele Rusiei a purtat discuții cu omologul său chinez, Xi Jinping, și cu Narendra Modi, convenind asupra intensificării cooperării în fața amenințărilor impuse de Occident și de SUA. Cei trei lideri au tratat problema războiului din Ucraina, cât și tensiunile comerciale generate de politicile președintelui SUA, Donald Trump, care au un impact major asupra economiilor Chinei și Indiei.

Narendra Modi și-a exprimat sprijinul pentru Rusia, pledând pentru o cooperare strânsă între cel două state, pe fondul tensiunilor internaționale.

Foto: Profimedia

