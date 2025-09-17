Polonia îndeamnă statele UE să oprească importurile de petrol RUSESC până la sfârșitul anului 2026

Polonia îndeamnă statele membre ale Uniunii Europene care încă achiziționează petrol rusesc să oprească aceste importuri până la sfârșitul anului 2026, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Milosz Motyka.

Conducta petrolier „Drujba” furnizează petrol rusesc în Ungaria și Slovacia, care continuă să achiziționeze energie din Rusia, după ce alte națiuni ale UE au rupt legăturile cu Moscova, în urma invaziei la scară largă din Ucraina.

Comisia Europeană va propune accelerarea opririi importurilor de combustibili fosili din Rusia, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o convorbire cu președintele american, Donald Trump.

Blocul comunitar plănuise anterior să pună capăt achizițiilor de petrol rusesc până la 1 ianuarie 2028. Ministrul polonez al Energiei a declarat că acest lucru ar trebui să se întâmple cu doi ani mai devreme, în special având în vedere evenimentele recente, precum incursiunea unei drone rusești pe teritoriul Poloniei.

„Vă cer să conveniți asupra unui obiectiv comun de eliminare treptată a importurilor de petrol rusesc până la sfârșitul anului 2026”, a transmis Motyka, conform agenției de presă Reuters.

Polonia își consolidează parteneriatul cu SUA

„O astfel de decizie ar consolida coerența acțiunilor noastre, ar stabili un orizont de timp clar și ar demonstra hotărârea noastră de a deveni independenți de aprovizionarea cu petrol care prezintă riscuri politice și strategice”, a insistat ministrul polonez.

Wojciech Wrochna, înalt oficial polonez pentru Securitatea Energetică, a declarat că gazul natural lichefiat american care circulă prin Polonia ar putea ajuta la oprirea importurilor din Rusia.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright. Gazul american care circulă spre sud prin Polonia ar putea ajuta la eliminarea gazului rusesc”, a subliniat Wrochna.

Foto: Profimedia

