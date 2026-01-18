Prima pagină » Știri externe » AI: binecuvântare pentru bogați, barieră pentru săraci? Ce spune gigantul Anthropic

AI: binecuvântare pentru bogați, barieră pentru săraci? Ce spune gigantul Anthropic

18 ian. 2026, 17:46, Știri externe
Cererea mare de memorii RAM a companiilor de inteligență artificială duce nu doar la  scumpirea telefoanelor și laptopurilor, ci și la adâncirea inegalității sociale.

Antropic estimează că inteligența artificială ar putea crește productivitatea din SUA cu 1-2% până în 2036.

AI îi face și mai săraci pe oamenii cu venituri mici

Potrivit Financial Times ,țările bogate care folosesc AI în exces s-ar putea confrunta cu inegalitate și la scăderea nivelului de trai pentru persoanele cu venituri mici. O analiză făcută de Antropic arată un exemplu:  chatbotul Claude, care este utilizat de către oameni de afaceri și consumatori din întreaga lume, sugerează că țările bogate vor adopta AI la scară largă, dar țările sărace nu vor putea ține pasul.

„Dacă AI se va materializa în țări cu o adaptare timpurie, s-ar putea observa un decalaj în ceea ce privește nivelul de trai”, a declarat pentru Financial Times Peter McCrory, șeful departamentului economic al Anthropic.

Ce țări utilizează cel mai mult Claude?

Studiul a relevat că la jumătate din locurile de muncă din SUA, AI ar putea îndeplini un sfert din sarcini.  Țări ca SUA, Japonia, India, Marea Britanie și Coreea de Nord utilizează cel mai mult Claude. Antropic susține că utilizatorii mai educați sau cu studii superioare obține beneficii mai multe în materie de productivitate dacă folosesc Claude, care primește solicitări sofisticate și oferă răspunsuri satisfăcătoare.

„Utilizatorii din țările cu venituri mai mari pot avea mai multe alte resurse, cum ar fi timpul liber și accesul continuu la internet, care permit cazuri de utilizare personală neesențială”, dezvăluie raportul care a analizat un eșantion aleatoriu de 1 milion de conversații  de pe Claude.

Brad Smith, președintele companiei Big Tech, a declarat că „dacă nu abordăm problema, decalajul economic nord și sud s-ar putea lărgi și mai mult”.

Sursa Foto: Shutterstock

