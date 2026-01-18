De ce vor deveni telefoanele și laptopurile mai scumpe. Povestea din spatele exploziei Inteligenței Artificiale

În ultimii ani, Inteligența Artificială a trecut de la un concept abstract la o prezență zilnică. O folosim în telefoane, în aplicații, în căutări online și chiar în mașini. Însă această evoluție rapidă are un efect mai puțin vizibil, care va ajunge direct în buzunarul consumatorilor. Potrivit Financial Times, prețurile smartphone-urilor și ale computerelor sunt pe cale să crească semnificativ, cel mai probabil odată cu prima jumătate a anului 2026.

Motivul nu este cererea mai mare pentru telefoane sau laptopuri, ci cursa globală pentru construirea infrastructurii necesare Inteligenței Artificiale. Pentru ca modelele de AI să funcționeze, este nevoie de centre de date uriașe. Acestea sunt clădiri pline cu servere extrem de puternice, care procesează cantități imense de informații, non-stop.

Centrele de date, „creierul” Inteligenței Artificiale

Companii precum Google, Amazon, Meta și Open AI investesc miliarde de dolari în astfel de centre, convinse că AI va schimba radical economia și societatea. Problema apare din cauza componentelor esențiale folosite în aceste centre: cipurile de memorie foarte avansate, numite HBM.

Cipurile de memorie sunt produse de câteva companii mari, printre care Samsung și Micron. Aceleași fabrici produc atât memoria pentru centrele de date AI, cât și memoria folosită în telefoane și laptopuri.

În prezent, cererea pentru cipuri dedicate Inteligenței Artificiale este atât de mare, încât producătorii au început să își concentreze aproape toate resursele pe acest segment, în detrimentul componentelor pentru electronicele de larg consum. Pe scurt, se fabrică mai multă memorie pentru AI și mai puțină pentru telefoane și PC-uri.

De ce cresc prețurile

Când un produs devine rar, prețul lui crește. Exact acest lucru se întâmplă acum cu memoria folosită în smarphone-uri și laptopuri. Costurile au început să urce încă din ultimele luni ale anului, iar analiștii estimează că majoritatea producătorilor de electronice vor fi nevoiți să majoreze prețurile „semnificativ” în prima parte a anului 2026.

Cele mai afectate vor fi telefoanele Android și calculatoarele cu Windows, unde marjele sunt mai mici și creșterile de cost se transferă mai rapid către consumator.

Cine rezistă mai bine

Există și excepții. Apple, de exemplu, nu a majorat prețurile pentru cea mai recentă generație de iPhone, în ciuda presiunilor. Apple și Samsung sunt mai bine protejate, deoarece au contracte pe termen lung cu furnizorii de componente, unele semnate cu până la doi ani înainte.

În schimb, producătorii mai mici, în special cei din China care vând telefoane din gama inferioară, sunt cei mai vulnerabili.

Inteligența Artificială promite să facă viața mai ușoară. Însă, până când beneficiile vor deveni pe deplin vizibile, consumatorii vor plăti un preț indirect: telefoane și laptopuri mai scumpe, într-o lume în care tehnologia a devenit indispensabilă.

