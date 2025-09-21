Văduva lui Charlie Kirk nu vrea MOARTEA asasinului. De ce a insistat să-și vadă soțul la MORGĂ

Văduva defunctului Charlie Kirk, Erika, a susținut într-un interviu acordat anterior publicației New York Times (NYT) motivele pentru care nu vrea moartea celui care a luat viața soțului său și de ce a insistat să îl vadă la morgă.

După șocul de a-și vedea soțul asasinat în fața propriilor copii, Erika Kirk a mers direct la morgă pentru a prelua corpul lui Charlie.

„Am vrut să văd ce i-a făcut soțului meu. După ce acesta a fost împușcat, am fost avertizată să nu-i văd trupul. Ochii lui erau pe jumătate deschiși. Și avea un zâmbet pe jumătate subînțeles. Ca și cum ar fi murit fericit. Ca și cum Iisus l-ar fi salvat. Glonțul a venit, a clipit și a fost în rai”, a transmis pentru NYT, Erika Kirk.

Văduva a menționat un detaliu important al vizitei la morgă. A insistat să meargă pentru că nu își sărutase soțul dimineață, așa cum obișnuia, însă a făcut-o atunci.

În ceea ce privește soarta celui care i-a ucis soțul, Tyler Robinson, văduva lui Charlie Kirk a spus că nu ea decide dacă acesta va primi sau nu pedeapsa cu moartea, relatează Independent

„Voi fi sinceră. I-am spus avocatului nostru că vreau ca guvernul să decidă asta. Nu vreau ca sângele acelui om să fie trecut în registrul meu contabil. Pentru că atunci când ajung în rai, Iisus mă întreabă: Ochi pentru ochi? Așa procedăm? Și asta mă împiedică să fiu în rai, să fiu cu Charlie?”, a declarat Erika Kirk.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Au apărut mesajele între ASASINUL lui Charlie Kirk și iubitul său. Tyler Robinson: „Îmi pare rău, eu am fost”