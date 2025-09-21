Prima pagină » Știri externe » Au apărut mesajele între ASASINUL lui Charlie Kirk și iubitul său. Tyler Robinson: Îmi pare rău, eu am fost

21 sept. 2025, 20:36, Știri externe
Procurorii au dezvăluit ce a vorbit ucigașul lui Charlie Kirk cu partenerul său de viață, la scurt timp după ce a comis asasinatul. 

Mesajele incriminatoare arată cum Tyler Robinson a recunoscut în fața iubitului, care face tranziția de la bărbat la femeie, cum a procedat pentru a-l lichida pe activistul Charlie Kirk. Conversația celor doi a pornit de la o serie de bilete lăsate în camera de cămin unde locuiau împreună.

„Oprește-te din ce faci și uită-te sub tastatură”, arată primul bilet.

În al doilea apare dezvăluirea tulburătoare, notează The Telegraph.

„Am șansa să-l elimin pe Charlie Kirk și o s-o fac”, arată textul.

Alarmat de cele văzute, iubitul transgender l-a contactat imediat pe Robinson.

Iubit: Ce?????? Sper că glumești, nu?
Robinson: Sunt bine dragostea mea, sunt blocat în Orem mai mult decât m-aș fi așteptat. Nu va dura mult până ajung acasă, dar trebuie să-mi recuperez pușca. Să fiu sincer, aș fi păstrat acest secret până la adânci bătrâneți. Îmi pare rău că te implic.
Iubit: Nu ai fost tu cel care a făcut-o, corect???
Robinson: Îmi pare rău, eu am fost.
Iubit: Am crezut că au prins responsabilul?
Robinson: Nu, au prins un bătrân nebun, apoi au interogat pe altcineva cu haine similare. Trebuie să-mi recuperez pușca de unde am lasat-o, dar localitatea s-a închis imediat după”, arată schimbul de mesaje.

Motivația crimei

În discuția purtată de Robinson cu partenerul său, i-a dezvăluit motivele pentru care a luat decizia de a-i suprima viața lui Kirk.

„Eram încărcat de ură, iar această chestiune nu poate fi negociată. Dacă reușesc să iau arma crimei fără să fiu văzut, am șanse să scap. O să fac o nouă încercare să o recuperez. Până acum (polițiștii) nu au descoperit nimic”, mărturisește Tyler.

Crima premeditată, însă grija plana asupra armei

Arma de vânătoare cu care Tyler a comis asasinatul aparținea bunicului acestuia.

„Cum îi voi explica părintelui meu că am pierdut arma bunicului? Doar luneta costă 2.000 de dolari”, scrie Robinson.

Robinson tatăl, fan înrăit Trump

Din discuții, a reieșit că tatăl asasinului este un aprig susținător al președintelui Donald Trump.

„Tata vrea poze cu pușca. Zice că bunicul a intrat la idei după ce autoritățile au găsit și arătat la TV arma. Are o configurație unică. Mă sună, nu-i răspuns. De când a venit Trump la putere, este cel mai mare susținător al politicilor MAGA”, arată Tyler.

Cum a încercat criminalul să-și convingă iubitul transgender să nu vorbească cu poliția

În ultimele mesaje transmise iubitului, criminalul și-a asumat vina și i-a dat instrucțiuni cu privire la ce să facă în caz de vine poliția.

Robinson: Mă voi preda benevol, unul dintre vecini este polițist. Ești îngrijorat doar pentru dragoste.
Iubit: Sunt mai mult îngrijorat pentru tine.
Robinson: Nu vorbi cu presa, te rog. Nu da interviuri sau comenta în vreun fel. Dacă poliția pune întrebări, solicită un avocat și rămâi tăcut”, conchide Tyler.

Mesajele dintre criminal și iubitul său transgender echivalează cu o mărturisire, spun procurorii.

„Ruptura dintre părinți, care erau conservatori și fiu, care avea idei liberale și pro gay, a creat radicalizarea elementului și a culminat cu asasinarea activistului Charlie Kirk”, transmite procurorul general din Utah, Jeff Gray.

Dacă va fi găsit vinovat, Tyler Robinson riscă pedeapsa cu moartea, dat fiind natura gravă și circumstanțele extraordinare ale faptei comise.

