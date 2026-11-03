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Alertă în Europa: Șase avioane de pasageri au fost vizate de amenințări cu bombă în decurs de câteva ore. Autoritățile au efectuat controale pe mai multe aeroporturi

Melania Agiu
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Mai multe țări europene au semnalat, marți, amenințări cu bombă care vizau avioane de pasageri. Aeroporturile din Polonia, Spania, Bulgaria și Italia au fost supuse unor controale amănunțite de securitate, în urma acestor alerte, scrie Anadolu Agency.

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În Spania, autoritățile au început percheziționarea unui avion al companiei Ryanair în urma unei amenințări cu bombă care viza un zbor provenind din Manchester și care a aterizat în orașul Murcia, situat în sud-estul țării.

„Cei 114 pasageri și cei șapte membri ai echipajului au coborât din avion și sunt supuși unor controale de securitate”, a declarat Francisco Lucas, reprezentantul guvernului spaniol în Murcia, prin intermediul rețelei sociale americane X, adăugând că aeronava este în curs de inspecție.

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Avionul a aterizat conform orarului la aeroportul internațional din Murcia, situat în Corvera, potrivit operatorului aeroportuar Aena. Celelalte zboruri au continuat să se desfășoare normal la aeroport, a relatat ziarul regional „La Opinión de Murcia”.

În Polonia, două amenințări cu bombă distincte au vizat zboruri cu destinația Varșovia, potrivit TVP World. Aeroporturile Chopin din Varșovia și Modlin au fost implicate în aceste incidente.

Un zbor al companiei LOT Polish Airlines de la Londra Heathrow la Varșovia Chopin a fost redirecționat către Varșovia Modlin din motive de precauție, iar zona în care era staționată aeronava rămâne închisă până la noi dispoziții.

La bord se aflau 181 de pasageri, care au fost conduși în sala de sosiri pe durata verificării aeronavei.

De asemenea, a fost semnalată o altă amenințare cu bombă la bordul unui zbor SAS de la Copenhaga la Varșovia Chopin.

Între timp, un avion venit din Israel a efectuat o aterizare de urgență pe Aeroportul din Sofia, în Bulgaria, în urma unei amenințări primite prin e-mail, a relatat Radioul Național Bulgar (BNR), citându-l pe secretarul general al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov.

În Italia, la Aeroportul Fiumicino-Leonardo da Vinci din Roma au fost semnalate, în decurs de puțin peste o oră, două alerte separate privind prezența unor bombe, care vizau zboruri ale companiei Ryanair sosite din Dublin și Lisabona, potrivit presei locale.

Primul incident a avut loc atunci când un avion venind de la Dublin a aterizat pe aeroport. O sesizare anonimă privind prezența unui posibil dispozitiv exploziv la bord a declanșat procedurile de securitate, iar experții în dezamorsarea bombelor au fost trimiși să inspecteze aeronava.

Conform informațiilor, în urma verificărilor nu s-a găsit niciun dispozitiv exploziv la bord și niciun indiciu legat de sesizare.

La scurt timp după aceea, a fost semnalată o a doua alertă, care viza zborul Ryanair FR9611 din Lisabona. Avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Italiene au fost mobilizate de urgență pentru a intercepta aeronava și a o escorta până la aeroport.

De asemenea, în urma celei de-a doua alerte au fost efectuate proceduri și verificări de securitate. Incidentele s-au încheiat fără consecințe pentru pasageri și nu s-au semnalat perturbări pentru cei aflați la bordul celor două zboruri.

Luni, un zbor al companiei Wizz Air de la Londra la Sofia a fost, de asemenea, deviat către Budapesta în urma unei amenințări cu bombă. În urma verificărilor, nu s-a găsit niciun dispozitiv exploziv, iar aeronava și-a continuat ulterior zborul către Bulgaria.

Sursă video: X/@SzotaMaciej

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