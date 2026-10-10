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Val de optimism pe bursele americane și europene după anunțul lui Trump privind acordul cu Putin pentru motorina rusească. Ce se întâmplă cu prețul petrolului

Val de optimism pe bursele americane și europene după anunțul lui Trump privind acordul cu Putin pentru motorina rusească. Ce se întâmplă cu prețul petrolului
Bursă - Foto: Unsplash - imagine cu rol ilustrativ
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Wall Street și marile burse europene au închis pe plus vineri, 9 octombrie, după ce Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru reluarea livrărilor de motorină rusească. Investitorii speră la reducerea presiunilor asupra pieței energetice.

Piețele financiare internaționale au reacționat pozitiv la anunțul lui Donald Trump privind o înțelegere cu liderul rus Vladimir Putin pentru livrarea de motorină către piețele internaționale. Principalii indici bursieri din Statele Unite și Europa au încheiat ultima ședință a săptămânii în creștere, pe fondul speranțelor că oferta suplimentară de combustibil ar putea tempera inflația și reduce riscurile unei noi crize energetice.

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Optimismul investitorilor a fost alimentat și de declarațiile liderului de la Casa Albă privind negocierile cu Iranul. Trump a exclus posibilitatea unui atac american înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, potrivit AFP.

Donald Trump | Foto – Mediafax

La New York, indicele Dow Jones a avansat cu 0,8%, până la 51.654,95 puncte, în timp ce S&P 500 a câștigat 0,6%, încheind ședința la 7.811,54 puncte. Nasdaq Composite, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a urcat tot cu 0,6%, până la 27.366,17 puncte.

Revenirea a venit după o sesiune dificilă pentru acțiunile companiilor tehnologice, afectate de incertitudinile privind perspectivele financiare ale industriei inteligenței artificiale.

Un articol publicat joi de Financial Times arăta că OpenAI ar estima venituri anualizate de 50 de miliarde de dolari în acest an, sub nivelul de 70 de miliarde de dolari vehiculat anterior. Informația a provocat îngrijorări privind ritmul în care investițiile masive în inteligența artificială vor începe să genereze profituri.

Ulterior, Bloomberg a relatat, citând surse anonime, că societatea ar putea atinge totuși estimarea inițială.

Acțiunile Microsoft au recuperat vineri 2,4%, iar cele ale Amazon au crescut cu 3,3%. Atenția investitorilor se îndreaptă acum către sezonul raportărilor financiare, care ar putea arăta în ce măsură marile companii sunt dispuse să mențină cheltuielile ridicate pentru dezvoltarea tehnologiilor AI.

Bursele europene recuperează pierderile. Acțiunile producătorilor auto, în creștere

Marile piețe europene au urmat tendința de pe Wall Street, înregistrând câștiguri de aproximativ 1%.

La Londra, indicele FTSE 100 a crescut cu 1,1%, până la 10.552,05 puncte. Bursa din Frankfurt a consemnat un avans similar, indicele DAX ajungând la 25.087,27 puncte, în timp ce CAC 40, principalul indice al pieței pariziene, a urcat cu 1%, la 7.805,68 puncte.

Sectorul auto s-a numărat printre principalii beneficiari ai sesiunii. Acțiunile BMW, Renault și Volkswagen au înregistrat creșteri de peste 2%, după informațiile privind o înțelegere între Uniunea Europeană și China pentru limitarea exporturilor chinezești de automobile hibride.

Acordul ar putea reduce presiunea concurențială asupra constructorilor europeni, prin evitarea intrării pe piața comunitară a milioane de vehicule produse în China.

În Asia, evoluțiile au fost mai temperate. Indicele Hang Seng din Hong Kong a avansat cu 1,8%, până la 24.211,35 puncte, iar Shanghai Composite a câștigat 0,1%, închizând la 3.813,79 puncte. La Tokyo, Nikkei 225 a rămas aproape neschimbat, la 68.030,92 puncte.

Acordul Trump-Putin ar putea relaxa piața motorinei

Potrivit serviciului de informații financiare Newsquawk, înțelegerea anunțată de Trump ar prevedea un prim transport de peste 300.000 de tone de motorină rusească, urmat de livrări suplimentare în noiembrie și în lunile următoare.

Planul ar include și o relaxare temporară a sancțiunilor americane, necesară pentru desfășurarea operațiunilor comerciale.

Angelo Kourkafas, specialist în investiții la Edward Jones, consideră că perspectiva unor cantități suplimentare de combustibil pe piață reduce temerile investitorilor privind scenariile cele mai grave pentru aprovizionare și inflație.

Anunțul vine într-un moment în care prețurile energiei sunt puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, pe fondul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel începând de la sfârșitul lunii februarie, a perturbat transporturile maritime și a amplificat presiunile asupra pieței petroliere.

Chris Beauchamp, analist-șef de piață la IG, avertizează însă că declarațiile privind negocierile dintre Washington și Teheran nu înseamnă dispariția riscurilor din regiune. Costurile ridicate ale transportului maritim și ale asigurărilor continuă să îngreuneze revenirea prețurilor la niveluri mai scăzute.

De altfel, reacția inițială a piețelor, caracterizată prin creșterea acțiunilor și obligațiunilor și scăderea dolarului și a petrolului, nu s-a menținut integral până la închiderea tranzacțiilor.

Petrolul Brent rămâne în continuare scump

Cotațiile petrolului au terminat ziua în creștere cu aproximativ 0,4%. Brent, referința pieței europene, a ajuns la 104,72 dolari pe baril. Pe de altă parte, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a închis la 91,85 dolari.

Analiștii Newsquawk atrag atenția că efectele economice ale înțelegerii dintre Washington și Moscova depind de aplicarea efectivă a acesteia. Sunt necesare clarificări privind condițiile comerciale, transporturile și excepțiile de la regimul sancțiunilor impuse Rusiei.

În cazul în care livrările anunțate vor fi realizate, cantitățile suplimentare de motorină ar putea diminua presiunile asupra pieței produselor petroliere rafinate, în special în regiunile afectate de dificultăți de aprovizionare.

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