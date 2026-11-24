În noi pasaje din jurnalul său privat, făcute publice recent, Papa Francisc mărturisește că l-a văzut pe diavol de trei ori de-a lungul vieții și că a ajuns să privească inclusiv spre „porțile iadului”.

Însemnările regratatului pontif au fost publicate într-o nouă carte – „Jurnalul privat al Papei Francisc” – lansată chiar marți. Potrivit BBC, o însemnare din 2021 menționează că acesta a avut trei viziuni cu diavolul: o dată dintr-o mașină, o altă dată „în tribuna corului” în timpul Liturghiei și a treia oară în timpul unei întâlniri cu oficiali ai Vaticanului.

„Nu pot uita răgușeala puternică a vocii sale”, a scris Francis, amintindu-și una dintre viziuni.

În jurnalul său, redactat între anii 1992 și 2024, el își exprimă, de asemenea, regretul cu privire la vizita sa din 2018 în Chile, când a fost criticat pentru că a luat apărarea unui episcop acuzat că a mușamalizat abuzurile sexuale comise de un preot, relatează BBC.

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Francisc, care a condus Biserica Catolică timp de 12 ani până la moartea sa în 2025, și-a cerut ulterior scuze și i-a convocat pe episcopii țării la Roma, unde toți și-au oferit demisia.

„Sunt devastat de situația din Chile”, a scris Francisc într-o însemnare din 2021. „Mi-a fost greu să recunosc ce s-a întâmplat în Chile; nu credeam că este atât de grav.”

Despre întâlnirile sale, pe care Francis le-a interpretat ca fiind întâlniri cu diavolul, el a spus că nu poate uita privirea „amenințătoare” a diavolului.

„M-a privit cu ochi înflăcărați… mai intens decât prima dată. Erau ca niște fulgere de foc”, a scris el despre a doua sa viziune, despre care a spus că a avut loc într-o capelă carmelită, pe vremea când era arhiepiscop de Buenos Aires.

El a afirmat că prezența diavolului i-a tulburat călătoriile, inclusiv în timpul vizitei în Chile, pe fondul scandalului privind abuzurile sexuale comise de clerici, precum și în cadrul unei întâlniri care a avut loc la câteva zile după întoarcerea sa la Roma.

„L-am văzut și i-am auzit vocea, triumfătoare, stăpânind totul”, a scris el, adăugând că „Domnul mi-a dat șansa să mă eliberez de aceste întâlniri”.

Regretatul papă a dezvăluit, de asemenea, că, în timp ce se pregătea să se culce în iunie 2018, a „văzut porțile iadului”.

„Am privit puțin și m-a îngrozit”, a spus el, adăugând că „a folosit rozariul ca pe o armă”. „Este periculos să te apropii de porțile iadului, pentru că flăcările pot izbucni și te pot arde”, a scris el.

Cardinalul Victor Fernandez, șeful Dicasterului pentru Doctrina Credinței din cadrul Vaticanului și prieten al papei Francisc, a editat aceste jurnale, care sunt primele jurnale ale unui papă făcute publice începând cu anii 1960.

Papa Francisc a fost ales în 2013 și a decedat la vârsta de 88 de ani, în aprilie 2025.