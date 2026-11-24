În şedinţa Biroului Permanent de miercuri, 25 noiembrie, pe ordinea de zi se va afla o solicitare a unui grup de parlamentari care vor cere decontarea cheltuielilor pentru o deplasare în SUA, unde vor lua parte la Forumul Parlamentar pentru Informații și Securitate la Washington, 10-11 decembrie, cu recepția de deschidere pe 9 decembrie.

Din delegaţia reunită de Politică Externă, vor face parte chiar şi deputaţi şi senatori PNL şi USR, unii dintre cei mai vocali demnitari atunci când vine vorba de făcut economii la buget.

Un zbor din Bucureşti spre Washington durează cam 15-16 ore, pentru că nu există zbor direct, ci numai cu escale prin München, Frankfurt, Londra, Viena sau Zürich. Astfel, parlamentarii români vor petrece doar pe drum două zile.

Senatorii au cerut banii în mai multe şedinţe de Birou Permanent, în timp ce deputaţii îi vor cere miercuri, 25 noiembrie

Patru senatori PSD şi USR, precum şi alţi deputaţi PNL, UDMR şi USR, solicită să le fie decontate cheltuielile ocazionate cu deplasarea şi şederea la evenimentul din SUA.

Din delegaţia senatorilor vor face parte Remus Negoi (USR), Ştefan Pălărie (USR), Titus Corlăţean (PSD) şi Claudiu Catană (PSD). Grupul deputaţilor este compus din Adrian Cozma (PNL), Alexandru Muraru (PNL), Sorin Prişcă (PNL) şi Rozalia Biro (UDMR).

Achiziţia biletelor se face prin Camera Deputaţilor/Senat, iar cazarea demnitarilor se face prin firmele cu care lucrează cele două instituţii, la care se adaugă diurnele fiecărui parlamentar.

Potrivit unor devize consultate de Gândul, cheltuielile totale ale celor patru senatori ajung la suma de 93.598,27 lei/19.219, 35 dolari.

Ca să nu bată la ochi că e o sumă prea mare, parlamentarii ar fi cerut banii în şedinţe diferite. Astfel, prima dată au solicitat decontarea senatorii. Banii au fost ceruți în şedinţele din data de 2 noiembrie (Corlăţean), 16 noiembrie (Catană), iar pe 9 noiembrie au primit aprobare Pălărie şi Negoi de la USR.

O sumă asemănătoare vor cere şi deputaţii în Biroul Permanent de miercuri, 25 noiembrie.

În martie, şeful Senatului, Mircea Abrudean, respingea finanţarea unei delegaţii AUR pe motiv că vizita are „caracter privat”

În martie 2026, şeful Senatului, Mircea Abrudean, respingea în şedinţa Biroului Permanent decontarea cheltuielilor unei delegaţii de parlamentari AUR, invitaţi la summitul inaugural al Alianței Națiunilor Suverane, organizat la Washington în 4-5 martie.

Abrudean a explicat la vremea respectivă că evenimentul are un caracter mai degrabă privat, iar instituția poate acoperi cheltuieli doar pentru activități publice la care participă oficial membri ai forului legislativ.

Cheltuielile estimate pentru delegația formată din trei senatori depășeau 45.400 de lei și includeau transport internațional la clasa economic, diurne, asigurări de sănătate și fonduri pentru cheltuieli neprevăzute.

La rândul lor, cei de la USR, prin vocea senatorului Sorin Şipoş, au declarat că banii publici nu pot finanța lobby ideologic.

Delegaţia AUR, compusă din senatorii Andrei-Emil Dîrlău, Constantin-Ciprian Iacob și Ștefan Geamănu au răspuns invitaţiei membrei republicane a Camerei Reprezentanților a SUA din partea statului Florida (Colegiul 13), Anna Paulina Luna, de la Washington.

Din delegaţia care va fi prezentă în perioada 10-11 decembrie 2026 în SUA, pe lângă demnitari, mai fac parte şi: Roxana Clinciu (responsabilului politic, Ambasada României în SUA) şi avocatul Andreea Isabela Rabotka, avocat – partener, Rabotka & Associates Attorneys At Law.