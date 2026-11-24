Lupii au reapărut în peninsula Peloponez din Grecia după o absență de aproximativ un secol, un fapt care marchează o evoluție semnificativă pentru biodiversitatea regiunii. Însă revenirea lor a stârnit îngrijorări cu privire la protejarea acestor animale, după ce o femelă tânără a fost găsită împușcată mortal.

Organizația de mediu Callisto a precizat că, în urma unei examinări veterinare, s-a constatat că animalul a fost ucis prin opt focuri de armă în zona Alagonia, un sat montan din masivul Taygetos, potrivit Ekathimerini.com.

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„Uciderea ilegală a unei specii protejate este un act abominabil care subminează conservarea faunei sălbatice și nu trebuie tolerat”, a transmis organizația într-un comunicat, solicitând monitorizarea sistematică a speciei, precum și o mai bună informare și sprijin pentru comunitățile locale.

Echipa științifică a organizației Callisto a confirmat prezența lupilor în Peloponez în lunile noiembrie și decembrie 2024, când a fotografiat o haită formată din nouă exemplare în zona Alagonia. Grupul cuprindea patru adulți și cinci pui.

Apeluri pentru protejarea speciei

Ulterior, organizația a înaintat un raport Serviciului Silvic și Ministerului Mediului, descriind această observație drept o dovadă semnificativă a revenirii speciei în zonă și solicitând efectuarea unor cercetări suplimentare, mai scrie sursa citată anterior.

Monitorizarea științifică este acum esențială pentru a stabili aria de răspândire și dimensiunea populației de lupi din Peloponez, precum și pentru a elabora măsuri adecvate de conservare și gestionare, a subliniat Callisto.

De asemenea, organizația a pus accent pe necesitatea cooperării între autoritățile locale și regionale, instituțiile publice relevante, crescătorii de animale și alți producători agricoli.

Măsurile preventive pentru protejarea animalelor domestice includ utilizarea câinilor de pază a turmelor (special dresați în acest scop), a gardurilor electrice și a țarcurilor sigure pentru perioada nopții.

Totodată, Callisto a solicitat sprijin financiar și tehnic pentru a ajuta fermierii să implementeze aceste măsuri, precum și stabilirea unor proceduri eficiente pentru gestionarea situațiilor în care se înregistrează pierderi de animale și pentru acordarea de despăgubiri.