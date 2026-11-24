Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că va apela la noul Congres al SUA, controlat de democrați, pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei, în cazul în care Donald Trump nu reușește să-l convingă pe Vladimir Putin să pună capăt războiului până la sfârșitul anului.

Trimișii lui Trump fac presiuni pentru încheierea unui acord de pace „cât mai curând posibil”

Într-un interviu acordat Bloomberg, liderul de la Kiev a precizat că emisarii speciali ai președintelui american, Jared Kushner și Steve Witkoff, doresc ca un acord de pace în războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei să fie încheiat cât mai curând posibil.

„Există dorința de a acționa foarte rapid, iar atât noi, cât și rușii înțelegem acest lucru. Înțelegem care ar putea fi prețul. Și noi ne dorim foarte mult pacea, dar nu doar în detrimentul Ucrainei”, a subliniat Zelenski.

Potrivit acestuia, Ucraina va solicita un pachet substanțial de ajutor militar din partea SUA și sancțiuni mai severe împotriva Rusiei, în cazul în care nu se va ajunge la un acord de pace acceptabil pentru Kiev.

„Consider că echipa de negociatori de astăzi vrea să pună capăt războiului cât mai repede posibil. În cazul nostru, asta ar fi fost ieri. Cred că echipa americană vrea să realizeze acest lucru până în decembrie-ianuarie. Și noi vrem foarte mult acest lucru, dar am spus că acest lucru nu trebuie să se întâmple exclusiv în detrimentul Ucrainei. Dacă „rușii” vor continua să demonstreze amnezie și să ne ofere referințe istorice în loc de rezultate concrete ale negocierilor, va sosi momentul unei noi realități politice în Statele Unite ale Americii. Vom continua să facem tot ce putem pentru ca războiul să se termine. Dar, în același timp, vom comunica cu cele două partide ale noului Congres, vom solicita sancțiuni împotriva Rusiei și sprijin pentru noi. Fără acest lucru, este pur și simplu imposibil. Dacă „rușii” nu vor să pună capăt războiului, trebuie forțați. Dacă cineva nu poate să-i forțeze, atunci altcineva trebuie să o facă. Și, prin urmare, trebuie să apară alte condiții sau alte persoane. Sau trebuie să existe un sprijin atât de puternic pentru Ucraina și sancțiuni atât de severe împotriva Rusiei, încât să fie un semnal pentru „ruși” că trebuie să se așeze la masă și să pună capăt războiului.“, a transmis Zelenski în interziul Blooberg.

Presa internațională a relatat recent că administrația Trump le-a comunicat oficialilor europeni și ucraineni că dorește ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord de pace înainte de începutul lunii ianuarie 2027.

Pe 23 noiembrie, Kushner a declarat că negociatorii americani vor colabora cu Ucraina, reprezentanții Uniunii Europene și Rusia în următoarele săptămâni pentru a ajunge la un acord comun privind arhitectura de securitate.