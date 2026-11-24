O explozie puternică a avut loc în zorii zilei de marți, într-o cafenea din suburbia Nea Ionia din nordul Atenei. Deflagrația a avariat grav localul și a creat agitație în toată zona.

Conform primelor informații, doi autori necunoscuți, care se deplasau pe o motocicletă, s-au apropiat de local și, după ce au spart vitrina cu un obiect metalic, au aruncat înăuntru un dispozitiv exploziv improvizat. Explozia a avut loc, marți, la ora locală 05:40 dimineața.

Locuitorii din zonă vorbesc despre un zgomot asurzitor în zorii zilei. În urma exploziei, magazinul, care era închis în acel moment, a suferit pagube, iar unda de șoc a spart geamurile magazinelor din vecinătate. Zona a fost izolată de forțele de poliție, iar o echipă a Departamentului de Dezamorsare a Mecanismelor Explozive (TEEM) efectuează o percheziție în interiorul magazinului.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Circumstanțele incidentului și motivele autorilor sunt încă în curs de investigare.

Localnicii din zonă au menționat că în locul exploziei se înregistrează zilnic trafic intens încă de dimineață devreme, pe măsură ce angajații pleacă la serviciu, iar la câțiva metri distanță se află și o stație de autobuz.

Primarul din Nea Ionia, Panagiotis Manouris, a declarat că „este vorba de o curățenie în lumea interlopă”. „Este al doilea incident de acest gen după cel de la cafeneaua din Kastamoni, unde a ars un bloc de locuințe”, a subliniat Manouris.

Sky.gr menționează că proprietarul cafenelei deține și o spălătorie auto pe o altă stradă din cartier, unde, pe 13 noiembrie, a avut loc, de asemenea, un atac. Autoritățile analizează posibilitatea ca acesta să fie o reglare de conturi.