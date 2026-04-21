Vânzarea rezervelor de aur ale Poloniei provoacă discuții aprinse între președintele Nawrocki și Guvernul lui Tusk. „O iluzie. Refuz să accept“

Ministrul de Finanțe al Poloniei a numit planul președintelui Karol Nawrocki de a vinde rezervele de aur ale băncii centrale pentru a moderniza armata „o iluzie”, relatează ziarul Financial Times.

Andrzej Domański a declarat că Varșovia va încerca să acceseze fondul de apărare al UE „Acțiunea pentru securitatea Europei”, în valoare de 150 de miliarde de euro, în ciuda unui veto prezidențial, chiar dacă acest lucru ar însemna o „flexibilitate” redusă în utilizarea împrumuturilor pentru investiții non-militare.

El s-a opus propunerilor președintelui Karol Nawrocki și ale guvernatorului băncii centrale, Adam Glapiński, de a utiliza veniturile obținute din vânzarea aurului ca modalitate alternativă de finanțare a cheltuielilor militare.

„Refuz să accept ideea modernizării armatei poloneze pe baza unei iluzii privind profiturile viitoare ale băncii centrale — refuz”, a declarat Dománski pentru FT în timpul unei vizite la Washington.

Deși banca centrală e cea care trebuie să decidă cum să-și utilizeze rezervele, instituția nu va avea o imagine completă a veniturilor sale anuale decât în primăvara anului 2027, a afirmat el.

„Avem nevoie de resurse pentru a moderniza armata poloneză chiar acum. Nu văd niciun rost să așteptăm, și de aceea vom utiliza fondul Safe cât mai repede posibil.”

Anul trecut, Polonia s-a numărat printre cele mai mari cumpărătoare de aur dintre băncile centrale, încheind anul 2025 cu aproximativ 550 de tone de aur, reprezentând peste un sfert din rezervele sale totale. În ianuarie, guvernatorul Glapiński a stabilit un nou obiectiv pentru Banca Națională a Poloniei, și anume de a deține 700 de tone.

Două luni mai târziu, Glapiński i s-a alăturat lui Nawrocki în disputa acestuia cu guvernul pro-UE al prim-ministrului Donald Tusk pe tema programului Safe. Glapiński și Nawrocki sunt candidați ai partidului de opoziție de dreapta „Lege și Justiție”.

În timp ce Nawrocki a exercitat dreptul de veto asupra proiectului de lege „Safe” al guvernului, Glapiński a sugerat că aurul polonez ar putea fi vândut și, eventual, răscumpărat ulterior, ca alternativă la împrumuturile UE din cadrul programului „Safe”.

Cu toate acestea, ministrul Domański a afirmat că eventualele câștiguri obținute din vânzarea rezervelor ar putea fi anulate de fluctuațiile cursului de schimb, iar banca centrală a înregistrat recent pierderi.

Tusk s-a opus planului de a utiliza rezervele de aur. Guvernul său poartă discuții cu Comisia Europeană cu privire la direcționarea împrumuturilor Safe către un fond existent al armatei poloneze, care are anumite restricții de cheltuieli, dar nu necesită aprobarea președintelui.

Ministrul Domański a declarat că echipa sa poartă discuții și cu privire la o altă propunere de finanțare internațională a apărării, denumită „mecanismul multilateral de apărare”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

