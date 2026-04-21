Prima pagină » Știri externe » Kelemen Hunor s-a întâlnit cu Péter Magyar la Budapesta: „Am convenit că vom lăsa trecutul în urmă”

Kelemen Hunor s-a întâlnit cu Péter Magyar la Budapesta: „Am convenit că vom lăsa trecutul în urmă”

Kelemen Hunor s-a întâlnit cu Péter Magyar la Budapesta: „Am convenit că vom lăsa trecutul în urmă”

Péter Magyar, liderul partidului Tisza și premierul ales al Ungariei, s-a întâlnit marți, la Budapesta, cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Aceasta a fost prima întrevedere directă după victoria lui Magyar împotriva lui Viktor Orbán în alegerile din Ungaria. Această întâlnire este marcată de o schimbare de paradigmă în relația dintre cei doi, având în vedere că UDMR l-a susținut oficial pe Viktor Orbán în campania electorală.

„Domnul președinte și cu mine am convenit că vom lăsa trecutul în urmă și că guvernul TISZA și UDMR vor colabora pentru supraviețuirea și dezvoltarea maghiarilor din Transilvania”, a scris Péter Magyar pe Facebook.

După înfrângerea lui Orban în alegerile parlamentare, UDMR a început demersurile pentru a stabili relații cu noua conducere de la Budapesta. Cu ocazia vizitei lui Kelemen Hunor în capitala Ungariei, acesta i-a oferit lui Magyar garanția că se va anține de la amestecul în lupta politică a partidelor maghiare în viitor. UDMR a fost un aliat al partidului Fidesz în ultima perioadă, iar Viktor Orban s-a bazat mult pe voturile minorității maghiare din România

„De asemenea, i-am indicat președintelui că drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor continua să fie păstrate și că aceștia pot conta pe sprijinul țării mamă în toate privințele, dar, în același timp, așteptarea noastră fundamentală în ceea ce privește subvențiile este transparența și responsabilitatea, precum și respectarea deplină a cerințelor legale maghiare și române. Am spus, de asemenea, că vom examina retrospectiv utilizarea subvențiilor acordate în ultimul deceniu”, a completat Peter Magyar.

Péter Magyar a dat asigurări că sprijinul financiar pentru maghiarii din România va continua, dar a promis transparență totală și pedepsirea celor care au fraudat aceste fonduri în trecut. Totodată, premierul ales al Ungariei a semnalat o „curățenie” în relațiile de influență din epoca lui Orbán din afara granițelor țării.

Iranul anunță redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Orice navă comercială poate circula liber până la expirarea armistițiului

Donald Tusk spune că va ajuta Ungaria să restabilească legăturile cu UE. Peter Magyar are la dispoziție trei luni să recupereze fondurile europene

Keir Starmer se apără în Parlamentul britanic: numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în SUA a fost „o eroare de judecată”

EXTERNE Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
16:59
Sandvișul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, pe care l-a mâncat zilnic timp de 90 de ani
ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”
16:56
Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”
CONTROVERSĂ Toni Neacșu râde de predicțiile lui Andrei Caramitru: Pentru cine vrea să vadă ce se va mai întâmpla cu adevărat, e suficient să citească invers
16:49
Toni Neacșu râde de predicțiile lui Andrei Caramitru: Pentru cine vrea să vadă ce se va mai întâmpla cu adevărat, e suficient să citească invers
CONTROVERSĂ Vânzarea rezervelor de aur ale Poloniei provoacă discuții aprinse între președintele Nawrocki și Guvernul lui Tusk. „O iluzie. Refuz să accept“
16:26
Vânzarea rezervelor de aur ale Poloniei provoacă discuții aprinse între președintele Nawrocki și Guvernul lui Tusk. „O iluzie. Refuz să accept“
ECONOMIE SUA lansează un portal de rambursare a taxelor vamale ale lui Trump după ce au fost anulate de Curtea Supremă. Ce trebuie să facă întreprinderile
16:00
SUA lansează un portal de rambursare a taxelor vamale ale lui Trump după ce au fost anulate de Curtea Supremă. Ce trebuie să facă întreprinderile
CONTROVERSĂ Schimbări „istorice“ în Japonia, în mandatul lui Sanae Takaichi. Țara Soarelui Răsare va începe, în curând, să vândă arme în străinătate. Cum va fi posibil
15:23
Schimbări „istorice“ în Japonia, în mandatul lui Sanae Takaichi. Țara Soarelui Răsare va începe, în curând, să vândă arme în străinătate. Cum va fi posibil
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce planetele care orbitează doi Sori sunt atât de rare? Cercetătorii „dau vina” pe teoriile lui Einstein
METEO Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
16:53
Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
ACTUALITATE Viața revine la Cernobîl. Sanctuarul morții radioactive se transformă într-o rezervație naturală
16:52
Viața revine la Cernobîl. Sanctuarul morții radioactive se transformă într-o rezervație naturală
CONTROVERSĂ Crin Antonescu, necruțător cu USR: Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!  
16:39
Crin Antonescu, necruțător cu USR: Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!  
TRANSPORT Ciprian Șerban anunță că preluarea portului moldovenesc Giurgiulești a fost finalizată: ”Investiție strategică, cu miză regională și europeană”
16:33
Ciprian Șerban anunță că preluarea portului moldovenesc Giurgiulești a fost finalizată: ”Investiție strategică, cu miză regională și europeană”
EXCLUSIV Antonescu: Suntem în plină comedie! USR conduce România și le mai ține piept Bolojan/A ajuns Nicușor mai puțin userist decât Bolojan
16:30
Antonescu: Suntem în plină comedie! USR conduce România și le mai ține piept Bolojan/A ajuns Nicușor mai puțin userist decât Bolojan
SPORT E oficial! Mirel Rădoi a plecat de la FCSB și Gigi Becali a recunoscut: „I-am dat binecuvântarea”
16:28
E oficial! Mirel Rădoi a plecat de la FCSB și Gigi Becali a recunoscut: „I-am dat binecuvântarea”

