Kelemen Hunor s-a întâlnit cu Péter Magyar la Budapesta: „Am convenit că vom lăsa trecutul în urmă”

Péter Magyar, liderul partidului Tisza și premierul ales al Ungariei, s-a întâlnit marți, la Budapesta, cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Aceasta a fost prima întrevedere directă după victoria lui Magyar împotriva lui Viktor Orbán în alegerile din Ungaria. Această întâlnire este marcată de o schimbare de paradigmă în relația dintre cei doi, având în vedere că UDMR l-a susținut oficial pe Viktor Orbán în campania electorală.

„Domnul președinte și cu mine am convenit că vom lăsa trecutul în urmă și că guvernul TISZA și UDMR vor colabora pentru supraviețuirea și dezvoltarea maghiarilor din Transilvania”, a scris Péter Magyar pe Facebook.

După înfrângerea lui Orban în alegerile parlamentare, UDMR a început demersurile pentru a stabili relații cu noua conducere de la Budapesta. Cu ocazia vizitei lui Kelemen Hunor în capitala Ungariei, acesta i-a oferit lui Magyar garanția că se va anține de la amestecul în lupta politică a partidelor maghiare în viitor. UDMR a fost un aliat al partidului Fidesz în ultima perioadă, iar Viktor Orban s-a bazat mult pe voturile minorității maghiare din România

„De asemenea, i-am indicat președintelui că drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor continua să fie păstrate și că aceștia pot conta pe sprijinul țării mamă în toate privințele, dar, în același timp, așteptarea noastră fundamentală în ceea ce privește subvențiile este transparența și responsabilitatea, precum și respectarea deplină a cerințelor legale maghiare și române. Am spus, de asemenea, că vom examina retrospectiv utilizarea subvențiilor acordate în ultimul deceniu”, a completat Peter Magyar.

Péter Magyar a dat asigurări că sprijinul financiar pentru maghiarii din România va continua, dar a promis transparență totală și pedepsirea celor care au fraudat aceste fonduri în trecut. Totodată, premierul ales al Ungariei a semnalat o „curățenie” în relațiile de influență din epoca lui Orbán din afara granițelor țării.

