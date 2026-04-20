Cu ocazia vizitei președintelui Emmanuel Macron în Polonia, premierul polonez Donald Tusk a declarat în cadrul conferinței de presă comune că Polonia va sprijini activ noul guvern pro-european al Ungariei, condus de Péter Magyar, pentru a restabili legăturile cu Uniunea Europeană.

Cu toate că întâlnirea dintre Tusk și Macron s-a concentrat în principal pe cooperarea bilaterală, cooperarea nucleară, apărare și exerciții comune, premierul polonez a deviat de la subiect pentru a vorbi și despre Ungaria.

Donald Tusk a catalogat victoria opoziției din Ungaria împotriva lui Viktor Orbán drept o victorie a valorilor europene. Prim-ministrul polonez a precizat că noul premier desemnat de la Budapesta i-a cerut personal ca Polonia să ajute țara „să revină complet la viața europeană de zi cu zi”. Tusk a precizat că polonezii vor fi un partener în procesul de „reparare” a instituțiilor statului maghiar și a statului de drept după 16 ani de guvernare continuă a lui Viktor Orbán.

Péter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, a semnalat că Budapesta este în căutarea unui acord politic pentru a redresa traiectoria politică și dezghețarea fondurilor europene. Magyar a catalogat discuțiile cu oficialii de la Bruxelles drept „constructive”, întrucât are la dispoziție mai puțin de trei luni pentru a restabili fluxul de fonduri europene.

Noul prim-ministru maghiar a confirmat, de asemenea, că va renunța la vetoul Ungariei asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro către Ucraina imediat ce livrările de petrol prin conducta Drujba vor fi reluate. Se așteaptă ca această problemă să fie discutată oficial la nivelul Uniunii Europene miercuri.

