Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”

Peste 100 de deținuți politici au fost eliberați duminică în Venezuela, unde persoanele reținute sunt eliberate treptat sub presiunea Statelor Unite, a anunțat organizația neguvernamentală Foro Penal. Deși guvernul venezuelean spune că a eliberat 626 de deținuți politic, ONG-ul Foro Penal susține că doar jumătate din aceștia au fost eliberați.

Organizaţia neguvernamentală Foro Penal, dedicată apărării deţinuţilor politici din Venezuela, a anunțat că cel puțin 104 deținuți au fost eliberați duminică și spune că numărul ar putea crește. Dintre deținuții eliberați face parte și avocatul Kennedy Tejeda care a fost închis în 2024 după ce a vizitat clienții dintr-un centru de detenție. Directorul executiv al Foro Penal a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că avocatul a fost eliberat din închisoare și se află „înapoi acasă cu familia sa”.

„Dragul nostru camarad Kennedy Tejeda, avocat, apărător al drepturilor omului, deținut politic în Tocorón din 2 august 2024, a fost eliberat din închisoare. Acum, înapoi acasă, cu familia sa”, a transmis Alfredo Romero.

Președintele interimar al Venezuelei promite că va elibra mai mulți prizonieri

Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, a promis , în prima conferință de presă susținută după răpirea fostului lider de către forțele speciale americane, că va elibera prizonerii închiși sub conducerea lui Nicolas Madruo. Autoritățile de la Caracas spun că au fost eliberate 626 de persoane din închisoare, dar nu au specificat un calendar al eliberărilor. În contradictoriu, Foro Penal a confirmat eliberarea a doar 156 de deținuți politic, la 8 ianuarie. De asemena, într-un discurs susţinut duminică în faţa muncitorilor din industria petrolieră din statul estic Anzoategui, Rodriguez a transmis că politica venezueleană trebuie lasată să rezolve conflictele interne.

„Destul cu ordinele venite de la Washington privind politicienii din Venezuela. Să lăsăm politica venezueleană să ne rezolve diferenţele şi conflictele interne. Destul cu puterile străine. Această republică a plătit scump faptul că a trebuit să facă faţă consecinţelor fascismului şi extremismului din ţara noastră”, a transmis președinta Venezuelei.

Preşedinta Rodriguez a transmis că va avea o convorbire telefonică cu Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Turk, pentru a solicita ONU să verifice listele celor eliberaţi până în prezent. Totuși, opoziția politică din Venezuela și organizațiile pentru drepturile omului critică ritmul lent al derulării acestui proces și faptul că apropiații deținuților sunt nevoiți să aștepte eliberarea lor în fața închisorilor.

