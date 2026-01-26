Prima pagină » Știri externe » Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”

Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”

26 ian. 2026, 11:07, Știri externe
Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”

Peste 100 de deținuți politici au fost eliberați duminică în Venezuela, unde persoanele reținute sunt eliberate treptat sub presiunea Statelor Unite, a anunțat organizația neguvernamentală Foro Penal. Deși guvernul venezuelean spune că a eliberat 626 de deținuți politic, ONG-ul Foro Penal susține că doar jumătate din aceștia au fost eliberați. 

Organizaţia neguvernamentală Foro Penal, dedicată apărării deţinuţilor politici din Venezuela, a anunțat că cel puțin 104 deținuți au fost eliberați duminică și spune că numărul ar putea crește. Dintre deținuții eliberați face parte și avocatul Kennedy Tejeda care a fost închis în 2024 după ce a vizitat clienții dintr-un centru de detenție. Directorul executiv al Foro Penal a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că avocatul a fost eliberat din închisoare și se află „înapoi acasă cu familia sa”.

„Dragul nostru camarad Kennedy Tejeda, avocat, apărător al drepturilor omului, deținut politic în Tocorón din 2 august 2024, a fost eliberat din închisoare. Acum, înapoi acasă, cu familia sa”, a transmis Alfredo Romero.

Președintele interimar al Venezuelei promite că va elibra mai mulți prizonieri

Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, a promis , în prima conferință de presă susținută după răpirea fostului lider de către forțele speciale americane, că va elibera prizonerii închiși sub conducerea lui Nicolas Madruo. Autoritățile de la Caracas spun că au fost eliberate 626 de persoane din închisoare, dar nu au specificat un calendar al eliberărilor. În contradictoriu, Foro Penal a confirmat eliberarea a doar 156 de deținuți politic, la 8 ianuarie. De asemena, într-un discurs susţinut duminică în faţa muncitorilor din industria petrolieră din statul estic Anzoategui, Rodriguez a transmis că politica venezueleană trebuie lasată să rezolve conflictele interne.

„Destul cu ordinele venite de la Washington privind politicienii din Venezuela. Să lăsăm politica venezueleană să ne rezolve diferenţele şi conflictele interne. Destul cu puterile străine. Această republică a plătit scump faptul că a trebuit să facă faţă consecinţelor fascismului şi extremismului din ţara noastră”, a transmis președinta Venezuelei.

Preşedinta Rodriguez a transmis că va avea o convorbire telefonică cu Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Turk, pentru a solicita ONU să verifice listele celor eliberaţi până în prezent. Totuși, opoziția politică din Venezuela și organizațiile pentru drepturile omului critică ritmul lent al derulării acestui proces și faptul că apropiații deținuților sunt nevoiți să aștepte eliberarea lor în fața închisorilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump dezvăluie că a utilizat o „armă secretă” în atacarea Venezuelei pentru a dezactiva sistemele de apărare antiaeriană cumpărate din China și Rusia

Cine este românul Cristian Cenușe, deținut politic în Venezuela și eliberat după mai bine de un an de detenție

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
11:19
Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
ANALIZA de 10 Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
10:00
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
EXTERNE Tragedie în Filipine: cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi după naufragiul unui feribot
09:58
Tragedie în Filipine: cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi după naufragiul unui feribot
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah
09:23
Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah
EXTERNE 89 de persoane rănite de un fulger care a lovit o manifestaţie pro-Bolsonaro, în Brazilia
08:47
89 de persoane rănite de un fulger care a lovit o manifestaţie pro-Bolsonaro, în Brazilia
EXTERNE Un fizician de la Harvard susține că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers. Unde se află locul în care timpul se oprește
08:42
Un fizician de la Harvard susține că a calculat „locația exactă a lui Dumnezeu” în Univers. Unde se află locul în care timpul se oprește
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: Gândirea pozitivă ar putea întări sistemul imunitar
SPORT Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
12:31
Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
VIDEO Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
12:09
Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
ALERTĂ Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
11:58
Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
SPORT Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
11:58
Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
LIFESTYLE Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
11:45
Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie

Cele mai noi

Trimite acest link pe