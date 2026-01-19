Prima pagină » Actualitate » Cine este românul Cristian Cenușe, deținut politic în Venezuela și eliberat după mai bine de un an de detenție

Cine este românul Cristian Cenușe, deținut politic în Venezuela și eliberat după mai bine de un an de detenție

19 ian. 2026, 09:10, Actualitate
Cine este românul Cristian Cenușe, deținut politic în Venezuela și eliberat după mai bine de un an de detenție

Duminica aceasta, organizaţia neguvernamentală Foro Penal, dedicată apărării deţinuţilor politici din Venezuela, a anunţat că un cetăţean român a fost eliberat din închisoarea Rodeo I din statul Miranda, în nord, lângă capitala Caracas, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Organizația a transmis, prin intermediul platformei X, că bărbatul se numește Cristian Cenuşe și a fost reţinut arbitrar pe data de 27 septembrie 2024, în timp ce călătorea cu autobuzul din San Cristobal, statul Tachira (vest), către Caracas, pentru „o excursie turistică pentru a cunoaşte America de Sud”.

Cine e Cristian, turistul român care a stat peste un an în închisoare în Venezuela

„Confirmăm că a fost excarcerat cetățeanul român CRISTIAN CENUSE, arestat în mod arbitrar la data de 27.09.2024, când se deplasa cu autobuzele din San Cristóbal, statul Táchira, către Caracas, întrucât se afla într-o călătorie turistică pentru a cunoaște America de Sud. După aceea, timp de 10 luni a fost dat dispărut, iar ulterior Cristian a reușit să comunice cu soția sa, informând-o că se afla în detenție în Venezuela”, se arată în comunicat.

Sâmbătă şi duminică, ONG-ul a anunţat eliberarea a şase deţinuţi politici străini: românul Cristian Cenuşe, doi ucraineni, un ceh, un bărbat cu dublă cetăţenie, iraniană şi irlandeză, dar şi o unguroaică.

Arestați pe 7 ianuarie 2025, cei doi ucraineni sunt Sergii Rudavskîi şi Mihailo Kostiv, reţinuți tot la aceeaşi dată în statul Anzoategui (estul Venezuelei) „când iahtul pe care se afla s-a oprit pentru a realimenta”, potrivit Foro Penal.

De altfel, reţinut pe 5 septembrie 2024, cetăţeanul ceh a fost identificat drept Jan Darmovzal, iar cetăţeanul iraniano-irlandez se numeşte Alireza Akbari, arestat pe 22 iunie 2025. Cetăţeana ungară este Zsuzsanna Bossanyi, reţinută pe 18 iunie 2025, ca parte a echipajului unei nave de explorare interceptate. Vicepreşedintele Foro Penal, Gonzalo Himiob, a transmis că până sâmbătă, la ora locală 17:00 (21:00 GMT), au fost contabilizate 139 de eliberări în Venezuela.

Pe data de 8 ianuarie, preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, a anunţat eliberarea unui „număr semnificativ” de persoane, ceea ce a stârnit aşteptări în rândul rudelor deţinuţilor politici, care au campat de atunci în faţa diferitelor închisori în aşteptarea eliberărilor. Recent, organizaţia pentru drepturile omului Provea a transmis că „întârzierile nejustificate şi abuzurile autoritare continuă”, lucru care împiedică eliberările anunţate să aibă loc.

