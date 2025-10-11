Viața secretă la MOSCOVA a fostului dictator Bashar al-Assad. Cum trăiește după ce a fugit din Siria

Clanul fostului dictator care și-a bombardat propriul popor trăiește acum ascuns departe de vedere într-un zgârie-nori de 300 de metri dintr-un cartier de afaceri futurist din capitala Rusiei.

Bashar al-Assad, poreclit “măcelarul Siriei,” și familia sa dețin aproximativ 20 de apartamente în clădire – un bloc cu o intrare înaltă de 20 de metri și un hol inundat de lumină și decorat cu artă modernă.

„Mulți politicieni trăiesc în aceste turnuri”, șoptește o agentă imobiliară care a dus reporterii într-un tur al complexului. „Și mulți străini.”

De la răsturnarea regimului său și fuga dramatică în zorii zilei de 8 decembrie 2024, dictatorul sirian Bashar al-Assad a dispărut fără urmă.

O fantomă păzită de serviciul secret rusesc FSB, el se ascunde acum la Moscova, scriu reporterii de la Die Zeit.

În ciuda măsurilor de siguranță, Assad a fost ținta unor repetate tentative de asasinare

Săptămâna trecută, pentru a doua oară în acest an, s-a răspândit vestea că Assad ar fi fost otrăvit la Moscova, dar că starea sa este „stabilă”.

Mass-media de stat rusă a rămas tăcută; doar bloggerii de război care urmăresc războiul din Ucraina au preluat zvonul.

Între timp, mass-media rusă din exil speculează dacă atacul a fost într-adevăr îndreptat împotriva lui Assad sau a FSB – pentru a pune serviciul într-o situație jenantă.

Dacă zvonul este adevărat, e mai probabil ca făptașii să fi fost arabi, spun reporterii Bild.

De profesie oftalmolog, Bashar al-Assad a condus un regim al terorii pentru aproape 25 de ani.

Când poporul sirian s-a ridicat împotriva lui în Primăvara Arabă din 2011, Assad a distrus țara într-un război civil sângeros, ucigând peste jumătate de milion de morți pentru a se menține pe el și clanul său la putere.

Între timp, anchetatorii și avocații sunt pe urmele dictatorului fugit. Pe 27 septembrie, Ministerul Justiției din Siria a anunțat că a fost emis un mandat de arestare împotriva lui Assad.

Acuzațiile includ crimă premeditată, tortură și incitare la război civil.

Relația dintre Putin și Assad

Mai mult ca niciodată, Assad este dependent de Vladimir Putin. Liderul rus a oferit sprijin militar regimului Assad în războiul civil sirian, până când chiar și el a găsit povara prea grea.

Când trupele rebele conduse de actualul președinte interimar Ahmad al-Sharaa au avansat spre Damasc în decembrie 2024, conducătorul Rusiei a adus familia Assad la Moscova.

Kremlinul a declarat la acea vreme că li s-a acordat azil „din motive umanitare”.

În acest fel, Putin demonstrează că dictatorii care îi sunt prieteni se pot baza pe el:

Deși nu îi poate menține pe toți la putere, așa cum s-a văzut cu Bashar al-Assad, dacă se întâmplă ce e mai rău, li se asigură un loc în Rusia.

Este greu de spus ce face Assad și familia sa acum. Rușii au impus niște condiții stricte – fără activități politice sau apariții publice, de exemplu. Dacă Assad respectă directivele, ei sunt în siguranță în Rusia, iar extrădarea lor este exclusă.

Indiferent pe cine contactezi din vechiul grup din jurul lui Assad, aproape nimeni nu vrea să vorbească.

Unul dintre puținii care a fost de acord să fie intervievați, un bărbat care a fost mult timp membru al cercului apropiat al familiei Assad, a povestit că Assad a încercat să-l omoare în 2012. Mai multe bombe au explodat lângă biroul său din Damasc, iar gărzile sale de corp au fost ucise în atac.

După aceea, bărbatul a decis să părăsească Siria.

Ca prieten al familiei Assad, bărbatul a asistat la ascensiunea lui Bashar al-Assad la putere, la vârsta de 34 de ani.

El i-a urmat tatălui său, Hafez al-Assad, care a condus Siria ca dictator timp de trei decenii și a murit în 2000.

Bashar și Asma, „trandafirul deșertului”

Bashar, care inițial dorea să devină oftalmolog, a moștenit un sistem de la tatăl său în care i-a fost greu să-și găsească drumul, spune bărbatul.

În anul în care a venit la putere, Assad s-a căsătorit cu o femeie care făcea ca regimul său să pară modern și plin de farmec: Asma Fauaz al-Akhras, de profesie bancher de investiții, cu zece ani mai tânără decât el și fiica unei familii bogate din clasa superioară siriană, născută și crescută în Marea Britanie.

Alături de Assad, ea s-a prezentat inițial ca o campioană a drepturilor civile. Mass-media occidentală era mai interesată de frumusețea și eleganța ei.

În primii patru ani de căsnicie, Asma al-Assad a născut trei copii: Hafez, Zein și Karim.

În martie 2011, când Primăvara Arabă începuse de mult, revista americană Vogue îi dedica un articol vast, cu titlul „Un trandafir în deșert”.

Dictatorul sirian, „o persoană sfioasă și timidă”

Spre deosebire de soția sa, Bashar al-Assad este o persoană sfioasă și timidă, spune fostul membru al cercului familiei Assad.

El crede că aceste trăsături de caracter au devenit patologice la Assad, motiv pentru care a reacționat la opoziție cu o violență excesivă: „Problemele care au venit în Siria odată cu revoluția au fost mai mari decât el”.

Dar președintele a crezut că poate zdrobi revolta din punct de vedere militar.

Chiar și la ultima lor întâlnire, dictatorul a insistat:

„Nu există revoluție!”

Vizite ocazionale la mall-ul de la parter, în rest – jocuri video

Clanul Assad a cumpărat strategic apartamente la Moscova, începând din 2013, la doar doi ani de la începerea revoltelor din Siria.

Familia Assad se poate mișca liber prin Moscova, apărați de gărzi de corp de la o companie privată de securitate plătită de guvernul rus.

Bashar al-Assad locuiește în „trei apartamente într-un zgârie-nori de lux cu un mall la parter, pe care îl vizitează uneori.

În restul timpului, petrece ore întregi jucând jocuri video online. De asemenea, stă adesea în vila sa de lângă Moscova.”

Soția sa, Asma, are însă într-o stare de sănătate foarte precară. A fost diagnosticată cu cancer de sân în 2018 și a fost considerată vindecată până când cancerul a revenit sub formă de leucemie în primăvara anului 2024. Starea ei este gravă.

Fratele mai mic al lui Assad, Maher, locuiește la Hotelul Four Seasons și își petrece timpul îmbătându-se și fumând narghilele.

Singura apariție a familiei Assad – fiul povestind despre experiențele sale din ultimele zile ale regimului

Pe 29 noiembrie 2024, cu puțin peste o săptămână înainte de răsturnarea lui Assad, fiul său, Hafez, acum în vârstă de 23 de ani, și-a susținut teza de doctorat despre teoria analitică și algebrică a numerelor la Universitatea de Stat din Moscova.

Hafez al-Assad studia matematica acolo și a absolvit cu onoruri în vara anului 2023.

Mama sa, Asma, și bunicii săi erau în sală când și-a încheiat prelegerea cu o mulțumire patetică „martirilor Armatei Arabe Siriene”, armata care, la ordinele tatălui său, purta război împotriva propriului popor din 2011.

La mijlocul lunii februarie, Hafez al-Assad a apărut în mod surprinzător într-un videoclip pe care mulți observatori îl consideră autentic.

În videoclip, Hafez se filmează plimbându-se prin centrul Moscovei, povestind experiențele sale din ultimele zile ale regimului. A fost prima dată de la fuga lor când un membru al familiei Assad a ignorat regulile rusești și a apărut public pe rețelele de socializare – și, până în prezent, ultima.

Postările au fost șterse la scurt timp după aceea.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: