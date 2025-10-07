Guvernul SIRIEI a ajuns la un acord cu Forțele Democratice Siriene, conduse de kurzi/ Liderul interimar încearcă să pună capăt conflictului

Ministrul sirian al Apărării, Murhaf Abu Qasra, și comandantul Forțelor Democratice Siriene, generalul Mazloum Abdi, au convenit, marți, asupra semnării unui armistițiu pe toate fronturile din nordul și nord-estul Siriei, a anunțat Ministerul Apărării.

Armistițiul intră în vigoare imediat, a adăugat Ministerul. Conflictele recente dintre cele două părți au împiedicat respectarea unui acord istoric semnat în martie între Forțele Democratice Siriene, conduse de kurzi, și noul guvern sirian condus de islamiști, pentru integrarea forței regionale în instituțiile statului.

Acordul a avut ca scop reconsolidarea unei țări fracturate de 14 ani de război civil și consolidarea unei alianțe intre kurzi și organismele de guvernare kurde regionale.

Președintele sirian, Ahmed al-Sharaa, s-a întâlnit, marți, la Damasc cu trimisul special al SUA pentru Siria, Thomas Barrack, și cu șeful Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper.

Discuțiile, la care au participat ministrul sirian de externe, Asaad al-Shibani, ministrul apărării, Abu Qasra, și șeful serviciilor de informații, Hussein al-Salameh, s-au concentrat pe evoluția recentă din Siria, pe sprijinul pentru procesul politic și pe eforturile de consolidare a securității și stabilității regionale, potrivit agenției de presă Reuters.

Turcia consideră Forțele Democratice Siriene o organizație teroristă

Săptămâna trecută, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că nu va permite fragmentarea Siriei sau afectarea integrității sale teritoriale.

Ankara consideră Forțele Democratice Siriene o organizație teroristă și a avertizat asupra efectuării unor operațiuni militare în cazul în care acestea nu se integrează în aparatul de stat al Siriei, conform acordului său cu Damasc. Turcia sprijină grupul rebel Tahrir al-Sham, ceea ce pune Ankara în poziția de a influența noii lideri ai țării.

