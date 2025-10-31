Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european

Guvernul Munteanu a obţinut vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chişinău. Echipa premierului Maiei Sandu a contorizat cele 55 de voturi preconizate ale majorităţii PAS, la finalul a şase ore de întrebări şi răspunsuri.

În total, 23 de deputaţi au vorbit de la tribuna Parlamentului, relatează TV8. La final, numai 88 de deputaţi din cei 101 au fost prezenţi în sală. În afară de PAS, toate celelalte grupuri parlamentare au anunţat că nu vor vota guvernul Munteanu.

Liderul socialiştilor, fostul preşedinte Igor Dodon, a anunţat că PSRM nu-şi va da votul pentru guvernul Munteanu, însă l-a lăudat pe premierul desemnat pentru cele 6 ore petrecute în picioare, menţionând că nu-şi aminteşte un precedent similar în istoria Republicii Moldova.

Candidatul desemnat de preşedinta Maia Sandu la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a solicitat vineri votul de încredere în Parlament, după ce în prealabil a prezentat în faţa deputaţilor programul său de guvernare şi echipa pe care o propune.

Alexandru Munteanu a declarat în Parlament că îşi va da demisia de onoare din funcţia de şef al guvernului, în cazul în care Republica Moldova nu va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.

Partidul Acţiune şi Solidaritate, care şi-a păstrat majoritatea parlamentară în urma alegerilor din septembrie şi l-a propus pe Munteanu la funcţia de premier, a promis în campania electorală că Republica Moldova va semna tratatul de aderare la UE până 2028.

Lista miniştrilor din cabinetul Munteanu păstrează opt miniştri din guvernul precedent condus de Dorin Recean, între care cel de externe, Mihai Popşoi, şi cel de la apărare, Anatolie Nosatîi. Progamul guvernului Munteanu a fost prezentat sub titulatura „UE, Pace, Dezvoltare”, sintetizând priorităţile noului cabinet.

Noul cabinet de miniştri al Republicii Moldova va avea următoarea componenţă:

Alexandru Munteanu – prim-ministru;

Eugen Osmochescu – viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării;

Vladimir Bolea – viceprim-ministru şi ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale;

Cristina Gherasimov – viceprim-ministră pentru integrare europeană;

Mihai Popşoi – viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Externe;

Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare ;

Dan Perciun – ministru al Educaţiei şi Cercetării;

Ludmila Catlabuga – ministra Agriculturii şi Industriei Alimentare;

Daniella Misail-Nichitin – ministra Afacerilor Interne;

Vladislav Cojuhari – ministru al Justiţiei;

Andrian Gavriliţă – ministru al Finanţelor;

Natalia Plugaru – ministra Muncii şi Protecţiei Sociale;

Emil Ceban – ministru al Sănătăţii;

Gheorghe Hajder – ministru al Mediului;

Cristian Jardan – ministru al Culturii;

Dorin Junghietu – ministru al Energiei;

Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării.

