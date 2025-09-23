NATO avertizează Rusia după incursiunile aeriene, inclusiv în România /„Aliații vor utiliza toate mijloacele militare”

Alianța Nord-Atlantică a avertizat, marți, Rusia că va acționa cu determinare pentru protejarea teritoriului, în contextul incursiunilor aeriene ruse în mai multe state membre, inclusiv în România.

Consiliul Nord-Atlantic a organizat, marți, consultări în virtutea Articolului 4 a Tratatului de la Washington.

”La finalul reuniunii, aliații au emis o Declarație puternică de solidaritate și determinare. Au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei, care cauzează escaladarea crizei, riscă să fie interpretate greșit și periclitează vieți. Aliații au afirmat încă o dată că angajamentul nostru comun pentru apărarea colectivă este de nezdruncinat. Nu vrem să vedem continuarea acestui model comportamental al Rusiei, indiferent că este sau nu intenționat. Suntem pregătiți și dispuși să continuăm apărarea fiecărui centimetru pătrat de teritoriu al statelor aliate”, a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

”Incursiunea Rusiei în Estonia se înscrie într-un model comportamental iresponsabil al Rusiei. Pe 10 septembrie, Consiliul Nord-Atlantic a organizat consultări ca reacție la încălcarea spațiului aerian polonez de către drone ruse. Mai mulți aliați, inclusiv Finlanda, Letonia, Lituania, Norvegia și România, s-au confruntat cu încălcări ale spațiului aeriana de către Rusia. Exprimăm solidaritate totală cu aliații al căror spațiu aerian a fost încălcat. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acțiuni de escaladare (…), care trebuie să înceteze”, a transmis NATO.

Statele membre NATO au anunțat măsuri suplimentare pentru descurajare militară și apărare, inclusiv prin mijloace aeriene.

”Rusia nu trebuie să aibă dubii: NATO și statele membre vor utiliza toate mijloacele militare și non-militare, în conformitate cu legislația internațională, pentru a ne apăra și a descuraja orice amenințare. Vom continua să răspundem în modul, în momentul și în domeniul în care dorim. Angajamentul nostru față de Articolul 5 este de neclintit”, a subliniat NATO.

