Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, a fost audiat în Congresul american, pentru validarea numirii sale în funcție. Dacă va fi confirmat de Congres, el va fi principalul reprezentant al SUA în România, responsabil de cooperarea strategică, de securitate, de relațiile economice și de agenda bilaterală în regiune.

„Pentru mine, numirea în funcția de ambasador în România are o semnificație profundă. Bunicii mei au emigrat în această țară (n.r. SUA) din Europa de Est”, spune Nirenberg în timpul audierilor.

A continuat prin a evidenția importanța strategică a României.

„România este un aliat cheie al NATO. Situată strategic la Marea Neagră și învecinată cu Ucraina, România oferă oportunități excelente companiilor americane și are potențialul de a schimba regulile jocului în ceea ce privește resursele energetice”

Donald Trump a anunţat în primăvara acestui an că noul ambasador al Washingtonului la Bucureşti va fi Darryl Nirenberg. El are o experienţă de 40 de ani și a fost 14 ani consilier al comisiei de relații externe din Senatul SUA.

